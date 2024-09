Cosenza Calcio: Mister Alvini Pronto alla Sfida Contro il Bari (Video)

COSENZA - Alla vigilia del match contro il Bari, mister Alvini del Cosenza Calcio ha incontrato la stampa per analizzare la sfida imminente e rispondere alle domande dei giornalisti. La gara, che si terrà allo Stadio San Nicola, rappresenta un importante banco di prova per entrambe le squadre, con i padroni di casa che cercano di mantenere il loro slancio positivo in campionato e il Cosenza che vuole dimostrare la propria solidità e capacità di adattamento.





La sfida tattica:





Durante la conferenza stampa, mister Alvini ha sottolineato le similitudini tra le due squadre, entrambe orientate verso un modulo speculare che prevede un 3-5-2 o un 3-4-1-2, con particolare attenzione ai movimenti dei quinti di centrocampo e all'efficacia sui calci piazzati. "Sarà una partita che può essere decisa da un episodio," ha dichiarato il tecnico, evidenziando come il dettaglio e la concentrazione potranno fare la differenza.





Preparazione e resilienza:





Daniele Cianflone ha chiesto al mister come la squadra si stia preparando ad affrontare eventuali momenti di sofferenza durante la partita, ricordando il precedente contro il Palermo. Alvini ha risposto con fiducia, affermando che il Cosenza è pronto a reggere anche situazioni di difficoltà: "Penso che la squadra lo sappia fare e penso che lo faremo quando succederà."





Strategie e recuperi:





Interpellato sulle possibili variazioni nella formazione, il mister ha confermato che tutti i giocatori sono disponibili, inclusi Fumagalli e Cervo, che si sono allenati con il gruppo. "Farò delle valutazioni delle scelte come tale ogni allenatore fa," ha spiegato Alvini, mantenendo il riserbo su eventuali modifiche tattiche.





Il ritorno di Florenzi:





Giorgio ha elogiato il recupero tattico e mentale di Florenzi, un giocatore fondamentale per il Cosenza. Alvini ha ribadito la sua fiducia in tutti i giocatori, inclusi quelli che stanno attraversando un periodo di crescita, come Zilli. "Zilli è un giocatore che a me piace e fa il suo percorso di crescita," ha commentato il mister, dimostrando stima e fiducia nei confronti del giovane talento.





Un match da giocare con il cuore:





Renzo Andropoli ha chiesto al mister le sue sensazioni per la trasferta di Bari, una partita che si preannuncia impegnativa contro una squadra "espertissima e con obiettivi chiari." Alvini ha risposto con la solita determinazione: "Noi vogliamo fare una buona partita, essere all'altezza delle situazioni e cercare di fare il massimo sempre."





Preparazione e adattamento:





Alla domanda di Franco Segreto su eventuali contromosse tattiche per affrontare il Bari, il mister ha dichiarato che il Cosenza è pronto a rispondere a qualsiasi situazione: "Non penso che noi snatureremo tanto la nostra idea, però siamo preparati a poterlo fare."





Conclusione:





Con il San Nicola pronto ad accogliere un pubblico caloroso, il Cosenza si prepara a dare il massimo in una sfida che si preannuncia intensa e combattuta. "Vogliamo essere all'altezza dei nostri tifosi e dare tutto per il Cosenza, per la maglia e per tutti noi," ha concluso Alvini. Non resta che attendere il fischio d'inizio e vedere come si evolverà questa avvincente sfida.