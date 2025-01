Cosenza-Cittadella 0-1: Vittoria d’oro per i veneti, ma Mister Dal Canto avverte "Dobbiamo fare di più" (Video)

Cosenza-Cittadella 0-1: Vittoria cruciale per i veneti, ma Dal Canto predica umiltà

Il Cittadella espugna il San Vito-Marulla con il minimo sforzo ma il massimo risultato, conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza contro un Cosenza combattivo ma poco incisivo sotto porta. A decidere la sfida è stato un episodio, l’ennesimo a sottolineare quanto il calcio possa essere un gioco di dettagli. Dopo il match, Mister Alessandro Dal Canto ha analizzato la gara con onestà e pragmatismo, riconoscendo il valore della vittoria ma sottolineando le lacune emerse nel gioco della sua squadra.





“Vittoria dal valore altissimo”

Al termine della gara, Mister Dal Canto non ha nascosto l’importanza di questi tre punti.

"È stata una vittoria dal valore altissimo, perché era uno scontro diretto e perché la classifica è molto corta. Dietro ci sono squadre che, sulla carta, non dovrebbero trovarsi in quella posizione. Questo crea una situazione in cui molte squadre devono stare con le antenne dritte," ha dichiarato l’allenatore, facendo riferimento alla pressione costante di un campionato imprevedibile.

Nonostante la vittoria, Dal Canto ha riconosciuto che la prestazione del Cittadella non è stata all’altezza delle aspettative.

"Oggi abbiamo ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo. Nei primi venti minuti siamo partiti bene, ma poi il Cosenza ha preso il sopravvento, mettendoci in difficoltà. Non sono soddisfatto della prestazione, ma del risultato sì. Dobbiamo fare meglio," ha aggiunto con la sua consueta franchezza.





Difesa in emergenza, ma portiere decisivo

Il tecnico ha poi elogiato le prestazioni individuali, in particolare quelle del portiere, decisivo in più di un’occasione.

"Il portiere è lì per parare e oggi ha fatto il suo dovere alla grande. È vero che siamo arrivati con una difesa in emergenza, ma abbiamo dimostrato di poter sopperire con l’unione e il sacrificio. Tuttavia, non possiamo basarci sempre sugli episodi. La squadra ha fatto passi avanti negli ultimi due mesi, ma oggi abbiamo fatto un passo indietro," ha sottolineato Dal Canto.





Un Cosenza combattivo ma sfortunato

Il Cosenza, pur non trovando il gol, ha dimostrato di essere una squadra in salute. Lo stesso Dal Canto ha riconosciuto i meriti degli avversari:

"Mi aspettavo un Cosenza così. Quando una squadra è in difficoltà di risultati, è normale che abbia delle mancanze, ma ho visto una squadra viva, che ha tentato dall’inizio alla fine di vincere. Oggi è andata meglio a noi, ma non ho visto un Cosenza in crisi o in difficoltà."





Un campionato ancora aperto

Questa vittoria permette al Cittadella di respirare in una classifica cortissima, ma Dal Canto invita alla cautela:

"Dobbiamo continuare a lavorare. Oggi è andata bene, ma non possiamo permetterci passi falsi. La salvezza si giocherà sui dettagli e dobbiamo essere pronti."

Con queste parole, il tecnico veneto si prepara a guardare avanti, consapevole che il cammino verso la permanenza in Serie B è ancora lungo e pieno di insidie.