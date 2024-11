Cosenza, Mister Alvini commenta la “pazza” vittoria contro il Brescia. (Video)

Nella serata di ieri, il Cosenza ha conquistato una vittoria emozionante in trasferta contro il Brescia, terminata con un 3-2 che ha scaldato i cuori dei tifosi rossoblù. Mister Alvini ha elogiato l'atteggiamento della squadra, sottolineando la determinazione e la capacità di rialzarsi dopo un temporaneo pareggio. “Di solito una squadra che subisce un pareggio cala, ma io ho visto solo il Cosenza attaccare. È stata una vittoria meritata, figlia del coraggio e dell’identità di questa squadra”, ha dichiarato Alvini a fine gara.

La chiave della vittoria: identità e mentalità

Mister Alvini ha evidenziato come il Cosenza abbia mantenuto la sua identità durante tutta la partita: “Ho chiesto alla squadra di esprimere la sua idea di gioco, indipendentemente dal risultato. Questo spirito ci ha permesso di reagire anche quando il Brescia ha pareggiato. Alla fine, vincere in questo modo è significativo.”

Il tecnico ha inoltre rimarcato la necessità di crescita, evidenziando i momenti di difficoltà in difesa che hanno permesso agli avversari di riaprire la partita. Tuttavia, Alvini si è detto soddisfatto della tenacia dei suoi giocatori, lodandoli per aver creduto fino alla fine.

Continuità ed equilibrio: gli obiettivi di stagione

In conferenza stampa, Alvini ha ripreso due concetti chiave già affrontati alla vigilia della gara: continuità ed equilibrio. “Questa squadra ha dimostrato di essere mentalmente forte. Nonostante le difficoltà e le fluttuazioni in classifica, stiamo crescendo come gruppo. L’unione tra giocatori, staff e dirigenza è ciò che ci permette di mantenere la stabilità, anche in un campionato impegnativo come la Serie B.”

Gestione dei cambi e strategia in campo

Il tecnico ha poi analizzato le scelte tattiche, come i cambi effettuati nel secondo tempo. “Non si è trattato di cambi conservativi, ma di scelte mirate a mantenere il controllo del gioco. Ho preferito infoltire il centrocampo con Qua per una gestione più equilibrata, dando libertà a Florenzi in attacco, che ha avuto due occasioni per chiudere la partita.”

Un calcio sostenibile con i giovani

Interpellato sul progetto di squadra, Alvini ha sottolineato l’importanza di un calcio sostenibile, che valorizza i giovani e punta su giocatori di proprietà. “Il nostro obiettivo è costruire un’identità di gioco solida con quello che abbiamo. Valorizzare i giovani è fondamentale, anche se comporta qualche rischio. Siamo una squadra unita, e questo ci dà forza.”

Riconoscimento ai tifosi e pausa strategica

Prima di chiudere, Mister Alvini ha rivolto un pensiero ai tifosi: “Ringrazio i tifosi presenti a Brescia e quelli che ci hanno sostenuto da casa. Questa vittoria è anche per loro.” Infine, il tecnico ha accolto con favore la pausa del campionato, utile per ricaricare le energie: “Abbiamo bisogno di questa sosta, arriva al momento giusto per preparare al meglio le prossime sfide.”

Questa vittoria rappresenta un passo importante per il Cosenza, che con la guida di Alvini sembra aver trovato la giusta mentalità per affrontare le sfide di una Serie B sempre più competitiva.

