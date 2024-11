Brescia-Cosenza 2-3: Mister Maran commenta la gara (Video)

BRESCIA - Dopo il pareggio per 2-3 tra Brescia e Cosenza, il tecnico del Brescia Rolando Maran si è presentato in conferenza stampa per analizzare la partita e rispondere alle domande dei giornalisti, tra cui quella di Antonio Palopoli di Mediaset. Ecco i principali passaggi dell’intervista.

Il primo tempo: sofferenza e pressing del Cosenza

Alla domanda sul primo tempo complicato per il Brescia, Maran ha risposto ammettendo che si aspettava una partita così: "Sapevo che il Cosenza avrebbe esercitato un pressing alto e aggressivo. Nel primo tempo siamo stati meno abili a contrastarlo e abbiamo sofferto parecchio a centrocampo. È stato un primo tempo difficile, abbiamo fatto fatica a trovare le giuste alternative per superare la loro pressione". L'allenatore ha evidenziato come sia mancato non solo l'organizzazione ma anche l'atteggiamento, affermando: "L'atteggiamento deve esserci sempre, dal primo minuto, e oggi è mancato".

La reazione nel secondo tempo

Maran ha riconosciuto i miglioramenti del Brescia nel secondo tempo, durante il quale la squadra ha mostrato maggiore determinazione e organizzazione. "Nel secondo tempo siamo riusciti a rimettere le cose a posto e a giocare con più sicurezza, dimostrando il nostro vero potenziale. Questo dimostra che non siamo scesi in campo con un atteggiamento sbagliato, ma abbiamo avuto difficoltà a reagire alle situazioni di gioco nel primo tempo", ha commentato Maran.

La delusione del gol subito nel finale

Uno dei momenti critici della partita è stato il gol subito nel finale, che ha annullato il vantaggio del Brescia. "Quel gol nel finale ci ha davvero rovinato la giornata," ha detto Maran con rammarico. "È stato come una doccia fredda, soprattutto perché eravamo riusciti a ribaltare la partita con grande carattere. Non abbiamo saputo gestire bene gli ultimi minuti, forse eravamo troppo concentrati a cercare la vittoria e abbiamo trascurato la difesa".

Una stagione altalenante: le difficoltà del Brescia

Maran ha poi riflettuto sulla mancanza di continuità della squadra, sottolineando come il Brescia non sia riuscito a ottenere risultati consecutivi. "È vero che abbiamo avuto alti e bassi, con sconfitte che pesano, ma abbiamo anche ottenuto vittorie importanti. La nostra classifica riflette questo andamento incostante, ma rimaniamo nelle posizioni di play-off. Dobbiamo però migliorare, non possiamo permetterci di perdere concentrazione nei momenti decisivi".

Aspetti da migliorare

In chiusura, l'allenatore del Brescia ha espresso la necessità di lavorare sull'approccio mentale della squadra. "I ragazzi soffrono molto le sconfitte, e questo incide sull’umore e sulla fiducia del gruppo. È una squadra che somatizza molto, e devo fare il possibile per sostenerli e aiutarli a crescere dal punto di vista mentale. Bisogna trovare un equilibrio tra autocritica e fiducia, e imparare a gestire meglio i momenti di difficoltà".

Conclusione

La conferenza stampa di Maran ha messo in luce i problemi e le potenzialità del Brescia, una squadra che alterna buone prestazioni a cali di concentrazione. Il tecnico ha ribadito l'importanza di mantenere l'equilibrio e di affrontare le difficoltà con determinazione. Con il giusto approccio, il Brescia potrà continuare a competere per gli obiettivi prefissati, migliorando la gestione dei momenti chiave della stagione.