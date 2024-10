Cosenza - Südtirol 0-2: Alvini non cerca alibi, ma difende la squadra (Video)

Cosenza-Südtirol 0-2: Alvini ammette la sconfitta, squadra in crisi di prestazioni





Il Cosenza esce sconfitto per 0-2 dalla sfida contro il Südtirol, in una gara che ha visto la squadra rossoblù lontana dagli standard mostrati nelle prime giornate di campionato.

Al termine del match, il mister del Cosenza, Massimiliano Alvini, ha analizzato la partita in conferenza stampa, esprimendo rammarico per la prestazione non all'altezza.





La disamina di Alvini: "Non siamo stati all'altezza, ma ripartiremo"





"Non parlerei di grande confusione, piuttosto di una prestazione non positiva. Oggi abbiamo sbagliato partita e dobbiamo prenderne atto," ha dichiarato Alvini.

"È la prima gara delle otto disputate in cui non siamo stati all'altezza. Abbiamo perso troppi duelli, eravamo sempre secondi, specialmente nei contrasti a centrocampo e in difesa. Accettiamo i fischi dei tifosi, ma sono sicuro che ripartiremo."





Squadra difesa nonostante la sconfitta





Nonostante il risultato, il mister ha difeso la squadra per il percorso finora intrapreso: "Questa squadra fino a oggi ha fatto bene, oggi ha sbagliato, ma ripartirà. Sono sicuro che ha il DNA giusto per farlo. Questo è stato un incidente di percorso, può succedere. Adesso lavoreremo per correggere gli errori e tornare a vincere."





"Abbiamo perso tutti i duelli, ma restiamo fiduciosi"





Davanti alle domande dei giornalisti, Alvini ha sottolineato come uno dei principali problemi della giornata sia stato il numero di duelli persi.

"Non abbiamo recuperato palloni importanti, eravamo meno aggressivi. Questo è l'aspetto su cui dobbiamo lavorare maggiormente. I tiri in porta sono una statistica che oggi non mi interessa: la verità è che non siamo stati la squadra aggressiva vista nelle prime partite."





Obiettivi chiari: "Ripartire subito e salvarci"





Con 9 punti in classifica dopo 8 giornate, il Cosenza sa che l'obiettivo rimane la salvezza.

"Non dobbiamo pensare a fare un filotto di vittorie, ma procedere partita dopo partita," ha concluso Alvini.

"Sappiamo bene quale sia il nostro obiettivo: lavoriamo duramente per raggiungerlo."