Cosenza-Salernitana 1-1: grinta e limiti, giornalisti invocano rinforzi al Mister Alvini (Video)

Cosenza-Salernitana 1-1: rimpianti e fragilità in un campionato difficile

Nella sfida di Serie B tra Cosenza e Salernitana, terminata con un deludente 1-1, i rossoblù mostrano ancora una volta i soliti limiti che stanno complicando la stagione. Mister Alvini, nella consueta conferenza post-gara, ha commentato una partita che avrebbe potuto offrire ben altro risultato per la squadra calabrese.

Rimpianto per l’occasione sprecata

Roberto Barbarossa, giornalista di Tutto Sport, ha subito toccato un tema scottante: la sostituzione di Strizzolo, uno dei pochi che sembrava davvero in forma. La risposta del mister ha chiarito che il giocatore ha avuto problemi fisici, ma resta il rammarico per un cambio che, forse, ha condizionato l’andamento della partita.

Un Primo tempo dominato, ma poi un calo fisico

La prestazione del Cosenza è stata positiva nella prima frazione di gioco, dominando il campo e tenendo la Salernitana in difficoltà. Ma, come spesso accade, nel secondo tempo la squadra ha mostrato segni di stanchezza. Nonostante l’aggressività e il dinamismo del primo tempo, il Cosenza ha finito per concedere troppo agli avversari. Mister Alvini ha riconosciuto il calo fisico, puntando il dito su una rotazione forzata a causa degli infortuni.

Attacco inesistente: solo 10 gol in 12 giornate

Aldo Morelli ha sollevato un dato allarmante: il Cosenza ha uno dei peggiori attacchi della Serie B, con soli 10 gol segnati in 12 giornate. Il mister ha difeso la squadra, sostenendo che la prestazione generale è stata buona, ma è chiaro che serve un miglioramento nel reparto offensivo. La mancanza di incisività sotto porta sta pesando, e l’assenza di giocatori chiave come Strizzolo per problemi fisici non fa che peggiorare la situazione.

Difesa da registrare e punti persi su dettagli

Il gol subito su rigore è stato l’ennesimo episodio che ha compromesso una prestazione nel complesso positiva. Le proteste per un fallo a centrocampo prima dell’azione che ha portato al rigore non sono mancate, ma l’arbitro Aureliano ha spiegato la sua decisione. Anche Mister Alvini ha riconosciuto la correttezza dell’arbitro, sottolineando comunque che il Cosenza si è trovato di nuovo a subire per un dettaglio evitabile.

Infortuni e stanchezza: emergenza continua per Alvini

Camporese, Strizzolo e altri giocatori sono alle prese con infortuni o acciacchi dovuti alla fatica. Il mister ha confermato che la squadra si trova in difficoltà per gli impegni fisici e la mancanza di alternative. Con l’inizio della sessione di mercato a gennaio, sembra ormai chiaro che il Cosenza avrà bisogno di rinforzi per affrontare il resto della stagione con maggiore tranquillità.

Conclusione

Nonostante la grinta e una prestazione tutto sommato dignitosa, il Cosenza non riesce a capitalizzare e si ritrova a pagare per dettagli che, a lungo andare, rischiano di costare caro in classifica. Se la squadra non troverà una soluzione alle sue difficoltà offensive e alla fragilità difensiva, il rischio di lottare fino all’ultimo per la salvezza diventa sempre più reale.