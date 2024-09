Cosenza-Sassuolo: Le Dichiarazioni di Mister Alvini Prima del Match (Video)

Le dichiarazioni di mister Alvini prima della partita Cosenza-Sassuolo.

Condizioni degli infortunati, analisi tattica e aspettative per la sfida.





Nella conferenza stampa pre-partita, mister Alvini ha discusso della prossima sfida tra il Cosenza e il Sassuolo, in programma domani alle 15:00.

La squadra calabrese si prepara ad affrontare una delle formazioni più competitive della Serie B, puntando a mantenere la concentrazione e a migliorare le prestazioni rispetto alle ultime uscite.





Condizioni degli infortunati:

Durante l'incontro con i giornalisti, Alvini ha confermato che la condizione di Fumagalli è in miglioramento e una decisione definitiva sul suo impiego sarà presa solo nella mattinata di domani.

Gli altri giocatori della rosa sono al momento disponibili, una notizia positiva in vista della difficile gara contro il Sassuolo.





Analisi tattica:

Alvini ha sottolineato l'importanza del centrocampo, identificato come una delle chiavi per il successo contro il Sassuolo, squadra nota per la qualità dei suoi centrocampisti come Boloca e Thorv.

Tuttavia, il tecnico del Cosenza ha voluto spostare l'attenzione anche sugli altri reparti, evidenziando la necessità di una prestazione corale, sia nella fase difensiva che in quella offensiva.





Le parole del mister:

"Il Sassuolo è una squadra che ha valori importanti in tutti i settori del campo," ha affermato Alvini. "Per ottenere un risultato positivo, dobbiamo alzare il nostro livello di gioco rispetto all'ultima prestazione.

Siamo consapevoli della forza del nostro avversario, ma siamo pronti a giocare con umiltà e con la nostra idea di calcio."





Focus sulla difesa:

Un altro punto cruciale sarà la fase difensiva, dato che il Sassuolo è noto per il suo gioco offensivo e per la capacità di portare molti uomini in attacco.

"Domani sarà fondamentale il lavoro degli attaccanti nel coprire la palla e aiutare la squadra a mantenere l'equilibrio difensivo," ha spiegato Alvini, aggiungendo che Caporale è pronto per essere schierato in campo dopo il recupero dall'infortunio.





Conclusione:

La partita contro il Sassuolo rappresenta un test importante per il Cosenza, che cercherà di dimostrare il suo valore contro una delle squadre più forti del campionato.

Alvini e la squadra sono determinati a mantenere alta la concentrazione e a lottare su ogni pallone per ottenere un risultato positivo.