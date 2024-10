Cosenza-Sudtirol: Mister Alvini punta su coraggio e intensità (Video)

Cosenza vs Sudtirol: Alvini prepara la squadra per una sfida cruciale

Alla vigilia della partita tra Cosenza e Sudtirol, il tecnico Massimiliano Alvini ha condiviso le sue riflessioni sulla preparazione della squadra. Alvini ha espresso rispetto per il Sudtirol, definendolo un avversario da non sottovalutare, nonostante i risultati recenti. "Non possiamo permetterci di sottovalutare il Sudtirol. È una squadra esperta che ha fatto bene lo scorso anno e sappiamo che sarà una partita impegnativa."

Focus sulla preparazione e sull'atteggiamento

Alvini ha sottolineato che il Cosenza non cambierà il suo approccio: il rispetto per l’avversario e la determinazione sono parte del DNA della squadra. Un tema importante trattato dal mister è stato il miglioramento sui calci piazzati. "È un aspetto su cui stiamo lavorando duramente, soprattutto perché le partite si decidono spesso su episodi. Vogliamo migliorare sia in fase difensiva che offensiva."

Bilancio del primo ciclo di stagione

La partita contro il Sudtirol segna la fine di un primo mini-ciclo per il Cosenza. Alvini ha fatto un bilancio dei primi tre mesi di lavoro, evidenziando il percorso positivo della squadra. "Siamo partiti a luglio e abbiamo costruito molto. Domani chiudiamo un primo ciclo e sarà fondamentale essere all'altezza della sfida."

Coraggio e intensità: le chiavi per la vittoria

Secondo Alvini, l’atteggiamento sarà determinante nella sfida contro il Sudtirol. "Voglio che la squadra giochi con coraggio e intensità. Siamo stati in grado di variare il nostro approccio tattico, ma è fondamentale mantenere i principi di gioco che ci hanno portato fin qui: essere forti sull'uomo, umili e determinati."

Possibili scelte tattiche

Tra le possibili novità tattiche, il mister ha parlato di alcuni giocatori che potrebbero rivelarsi decisivi. Tra questi, Cimino, che sta rientrando in forma e potrebbe dare un contributo significativo. Alvini ha anche lodato il difensore Dalle Mura, sottolineando come, pur avendo giocato meno finora, sia comunque un elemento di grande valore.

Conclusione

Il Cosenza affronta una sfida importante contro il Sudtirol, con la voglia di chiudere questo ciclo iniziale di stagione con una prestazione all'altezza. La squadra di Alvini punta a dimostrare coraggio, umiltà e determinazione, caratteristiche che hanno contraddistinto il percorso finora e che saranno fondamentali per il successo in questa gara.