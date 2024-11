Cosenza vs Modena: le dichiarazioni del DS Delvecchio alla vigilia del match (Video)

COSENZA - Alla vigilia dell'attesa sfida tra Cosenza e Modena, il direttore sportivo Gennaro Delvecchio si è presentato in conferenza stampa per discutere del percorso della squadra, delle strategie di mercato e delle attese per la partita. Un incontro che ha offerto spunti interessanti sul presente e sul futuro dei rossoblù.

L'importanza della gara e il focus sulla salvezza

Delvecchio ha sottolineato come la sfida contro il Modena rappresenti un momento cruciale, pur evitando di etichettarla come uno "scontro salvezza". “Ogni partita è delicata. Il nostro obiettivo è la salvezza, e per raggiungerlo dobbiamo giocare tutte le gare con coraggio e determinazione, senza calcoli,” ha dichiarato il DS.

Riguardo agli avversari, ha evidenziato il valore della rosa modenese, considerandola costruita per obiettivi diversi, ma ha ribadito la necessità di affrontare il match con “grande temperamento e lucidità”.

Il mercato e le strategie del Cosenza

Durante la conferenza, Delvecchio ha chiarito le intenzioni del club in merito al mercato invernale, smentendo con fermezza le voci su un possibile interesse per il difensore Fabio Lucioni. “Non siamo interessati a Lucioni. Il nostro focus è su giocatori giovani e atleticamente pronti. Camporese e Dalle Mura sono parte integrante del progetto,” ha affermato.

Sulle strategie a lungo termine, Delvecchio ha spiegato che l’investimento su giovani di proprietà è una priorità per garantire continuità e sostenibilità al progetto tecnico. "Abbiamo costruito una rosa con molti giovani di proprietà, ed è una scelta che dà prospettive future solide."

Infortuni e disponibilità

Quanto alla rosa per il match contro il Modena, Delvecchio ha confermato l’assenza di Zilli e Venturi, entrambi fermati da problemi fisici. Tuttavia, ha espresso fiducia nei sostituti, ribadendo che il gruppo è in grado di sopperire a queste defezioni.

Focus sui giovani e il caso Sané

Tra i temi affrontati, il DS ha parlato anche del rendimento di alcuni giovani, tra cui Sané, definito “un talento che non si è ancora pienamente ambientato”. Delvecchio ha però confermato la fiducia nel giocatore, sottolineando l’importanza di dargli continuità per valutare appieno il suo potenziale.

Aspettative per l’ambiente e il supporto dei tifosi

In vista del match, Delvecchio ha lanciato un appello ai tifosi: “Mi auguro una bella cornice di pubblico. Questa città vive il calcio con passione, e il supporto dei tifosi è fondamentale per affrontare le sfide.”

Il bilancio di stagione e prospettive

Con 18 punti raccolti finora, il DS si è detto soddisfatto dell’avvio di campionato, pur ribadendo la necessità di mantenere equilibrio. “In Serie B, basta una vittoria per sognare e una sconfitta per deprimersi. Il nostro obiettivo resta la salvezza, lavorando sempre a testa bassa,” ha concluso.

Il Cosenza si prepara quindi a una sfida cruciale, con la consapevolezza che ogni passo sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. La parola passa ora al campo.