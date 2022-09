Covid-19. Il Sindaco di Chiaravalle ringraziamento ai VVF "per la loro sempre disponibile presenza”

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) 29 MAR - Una squadra del comando di Catanzaro, in servizio presso il distaccamento di Chiaravalle Centrale è stata impegnata nella giornata di ieri nella consegna di 32 bombole di ossigeno nonché numerose confezioni di medicinali destinati all’Rsa Domus Aurea per il trattamento dei pazienti risultati positivi al contagio Covid-19.

I dispositivi medicali, messi a disposizione dalla Casa della Salute e dalla locale Farmacia, sono stati ritirati dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla consegna all'interno del piazzale della struttura.

Parole di apprezzamento pervenute dal Sindaco che, ha ringraziato i vigili del fuoco "per la loro sempre disponibile presenza”.



Nella notte squadra dei Vigili del Fuoco di Chiaravalle Centrale è intervenuta nel comune di Centrache alla via Don Pietro Molè in prossimità delle palazzine popolari per incendio autovettura.

La vettura interessata dal rogo una Fiat Grande Punto parcheggiata in prossimità dell'abitazione del proprietario.

Intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione dell'incendio ed alla messa in sicurezza del mezzo. Sul posto carabinieri della stazione di Chiaravalle Centrale per gli adempimenti di competenza.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da sopralluogo effettuato dal personale vigilfuoco congiuntamente ai militari dell'Arma non si esclude la natura dolosa dell'incendio.