Covid: Speranza, prossimi 7-10 giorni saranno decisivi. Per vaccinazioni di massa l'ipotesi è il secondo semestre 2021.

ROMA, 16 NOV - "Resto molto prudente, ma i nostri esperti del Cts ci dicono che la curva dei contagi si va stabilizzando. È ancora presto per dirlo, ma ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure comincino a dare qualche risultato".

Così il ministro della Salute Roberto Speranza su 'La Stampa', avvertendo che "i prossimi 7-10 giorni saranno decisivi".

Per il vaccino, all'inizio avremo dosi per 1,7 milioni di persone (personale medico-sanitario e Rsa), ma per "le vere vaccinazioni di massa dovremo aspettare il secondo semestre del 2021".