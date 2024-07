Crotone alla prova del fuoco: Zauli punta ai Playoff alla vigilia del Brindisi (Video)

CROTONE – Alla vigilia del decisivo match Crotone-Brindisi, il Mister Zauli si è presentato in conferenza stampa per discutere i recenti sviluppi della squadra e le aspettative per la prossima partita.

Le tensioni si sono sciolte con l'annuncio del reintegro di Guglielme Gigliotti e Delrio, che tornano in campo dopo essere stati temporaneamente esclusi per questioni interne. Zauli, non volendo entrare nei dettagli della gestione precedente, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della seconda opportunità, principi che sembrano aver guidato la decisione della società.

Con lo sguardo rivolto verso il futuro, il Mister ha chiarito che l'obiettivo immediato è garantirsi un posto nei playoff, nonostante il difficile percorso stagionale e una classifica che non lascia spazio all'autocompiacimento. Le recenti difficoltà non hanno scalfito la fiducia di Zauli nel valore e nell'unità della squadra, che vede nelle partite rimanenti un'opportunità per dimostrare il proprio valore.

Per quanto riguarda la tattica, il Mister ha enfatizzato l'importanza di una solida difesa e l'abilità di sfruttare le fasce per creare varietà nel gioco e sorprendere gli avversari. Il ritorno di Vinicius e l'assenza di alcuni elementi chiave a causa di infortuni e squalifiche rappresentano delle sfide che il Crotone dovrà affrontare con determinazione e spirito di squadra.

Inoltre, la prossima sfida contro il Brindisi non è vista solo come una partita, ma come un'opportunità per riappacificare lo spogliatoio e dimostrare ai tifosi la voglia di lottare e conquistare una vittoria fondamentale, che manca dal 7 gennaio.

In una stagione contraddistinta da alti e bassi, il Crotone si trova di fronte all'ultima occasione per redimersi e raggiungere un traguardo che all'inizio sembrava alla portata. Zauli conclude con una nota di realismo, ma anche di speranza, sottolineando che il Crotone ha tutte le carte in regola per disputare un finale di campionato da protagonista.

Il Crotone si avvicina così alla partita contro il Brindisi con un mix di prudenza e ottimismo, sapendo che il cammino per i playoff è ancora lungo e impervio, ma consapevole che il lavoro svolto finora è la base da cui ripartire per costruire un futuro vincente.

La partita di domani non è solo un'occasione per tornare a vincere, ma anche per guadagnare punti cruciali e solidificare il morale della squadra, che resta l'obiettivo prioritario del Mister e dei suoi calciatori. La speranza è quella di poter scrivere l'ultimo capitolo di questa stagione con un epilogo che celebri la tenacia e la capacità di riscatto della squadra pitagorica.





Di seguito il video integrale conil mister Zauli alla vigilia di Crotone - Brindisi