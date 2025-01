Crotone-Cavese 1-1: Longo, "Partite sporche? Dobbiamo vincerle con il gioco" (Video)

Crotone-Cavese 1-1: Mister Longo analizza la sfida nel post-partita





Crotone – La partita di Serie C tra Crotone e Cavese si è conclusa con un pareggio per 1-1. Un risultato che lascia l’amaro in bocca al tecnico del Crotone, Moreno Longo, il quale, nel post-partita, ha analizzato una gara che ha definito "sporca", ma non priva di spunti interessanti.





Una gara complessa e fisica





Durante l'intervista, Longo ha sottolineato le difficoltà della partita, attribuendo parte della responsabilità alle condizioni di gioco e alla conduzione arbitrale. “È stata una partita resa complessa dalla fisicità e dalla scaltrezza tipica della Serie C. Gli arbitri spesso agevolano queste dinamiche, penalizzando chi prova a fare gioco,” ha dichiarato il tecnico.





Secondo Longo, il Crotone ha avuto buone occasioni per chiudere il match, ma non è riuscito a capitalizzarle: “Abbiamo creato almeno tre occasioni nitide con Ovak, Barberis e Tumminello, ma ci è mancata la concretezza sotto porta.”





Un gol straordinario, ma errori evitabili





Il gol del Crotone, risultato di un’azione corale, è stato definito dal tecnico “una giocata da PlayStation” per la sua qualità. Tuttavia, Longo ha riconosciuto alcune lacune difensive che hanno permesso alla Cavese di segnare: “Il loro gol è stato il risultato di un’incomprensione tra i nostri giocatori, ma va dato merito agli avversari per la rapidità della transizione.”





L’arbitraggio al centro delle critiche





Il mister non ha risparmiato critiche all’arbitraggio, definendolo "scandaloso" in alcune scelte. “Ci sono stati falli tattici sistematici mai sanzionati. Questo non è un bello spot per il calcio. Se vogliamo favorire il gioco, bisogna punire questi comportamenti.”





Aspetti da migliorare





Longo ha evidenziato la necessità di lavorare sulla capacità della squadra di restare lucida in partite frammentate. “Nel secondo tempo, il gioco spezzettato ci ha tolto ritmo. Dobbiamo essere più bravi a isolare la negatività e a restare concentrati.”





Il percorso del Crotone





Nonostante il rammarico per il risultato, Longo si è detto soddisfatto della crescita della squadra: “Siamo competitivi. La classifica vera si vede alla fine, ma questo Crotone ha dimostrato di poter vincere contro chiunque. Serve continuare a lavorare con umiltà e ambizione.”





Le prossime sfide





Con una duplice trasferta all’orizzonte, il tecnico ha ribadito l’importanza di affrontare ogni partita con la giusta mentalità. “Partite sporche come questa saranno sempre più frequenti. Dobbiamo essere pronti a vincerle con il gioco e non facendoci trascinare nel terreno della lotta.”





Concludendo, Longo ha lodato il supporto dei tifosi, sottolineando come la squadra debba trasformare lo stadio di casa in un vero fortino: “La passione del pubblico è fondamentale. Dobbiamo sfruttarla per costruire una forte identità casalinga.”