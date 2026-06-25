Crotone, Federica Zizza nominata nuovo Capo di Gabinetto del sindaco Voce

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Il nuovo incarico decorrerà dal 1° luglio. Confermato anche Francesco Vignis nel ruolo di Portavoce del sindaco

Il Comune di Crotone rafforza la propria struttura di supporto agli organi di governo con una nuova nomina ai vertici dello staff del sindaco. Attraverso un apposito decreto, il sindaco Vincenzo Voce ha ufficializzato la nomina della dott.ssa Federica Zizza come nuovo Capo di Gabinetto, incarico che assumerà ufficialmente a partire dal 1° luglio.

Contestualmente, il primo cittadino ha confermato anche il dott. Francesco Vignis nel ruolo di Portavoce del sindaco, garantendo così continuità nell’attività di comunicazione istituzionale dell’amministrazione comunale.

Federica Zizza nuovo Capo di Gabinetto del Comune di Crotone

La scelta dell’amministrazione ricade su una figura che già conosce da vicino il funzionamento della macchina comunale. La dott.ssa Federica Zizza, laureata in Giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense, possiede un percorso professionale maturato principalmente nei settori del diritto civile e del diritto dell’immigrazione.

Nel corso della propria carriera ha inoltre ricoperto l’incarico di assessore alle Politiche Sociali, esperienza che le ha consentito di approfondire le dinamiche amministrative e le esigenze del territorio.

Dal 2023 fa parte dello staff del sindaco, occupandosi del supporto giuridico-amministrativo e collaborando quotidianamente alle attività istituzionali e organizzative del Comune.

Le motivazioni della nomina

Nel commentare la decisione, il sindaco Vincenzo Voce ha evidenziato come la collaborazione instaurata negli ultimi anni abbia permesso di apprezzare le qualità professionali della nuova Capo di Gabinetto.

Secondo il primo cittadino, Federica Zizza ha dimostrato nel tempo competenza, affidabilità e una profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali e amministrative dell’Ente. Elementi che rappresentano un importante punto di continuità per l’azione amministrativa e che potranno contribuire a rafforzare ulteriormente il lavoro dell’amministrazione comunale.

Il ringraziamento al precedente Capo di Gabinetto

Nel corso dell’annuncio ufficiale, il sindaco ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al precedente Capo di Gabinetto, il dott. Nicola Bresci, riconoscendone il lavoro svolto e il contributo fornito durante il periodo di collaborazione con l’amministrazione comunale.

Confermato Francesco Vignis come Portavoce del sindaco

Oltre alla nomina della nuova Capo di Gabinetto, il sindaco ha firmato un ulteriore decreto con cui ha confermato il dott. Francesco Vignis nell’incarico di Portavoce.

La riconferma punta a garantire continuità nella gestione della comunicazione istituzionale del Comune di Crotone, assicurando il proseguimento delle attività informative rivolte ai cittadini e agli organi di informazione.

Con queste decisioni, l’amministrazione comunale definisce l’assetto dello staff di diretta collaborazione del sindaco, confermando l’obiettivo di proseguire l’attività amministrativa con figure che conoscono già da vicino l’organizzazione dell’Ente e le esigenze del territorio.