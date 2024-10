Crotone, Mister Longo: Buon gioco ma troppi errori difensivi frenano i risultati (Video)

Mister Longo alla vigilia di Crotone-Avellino: “Lavoriamo per migliorare, ma ci sono già segnali positivi”





In vista della sfida tra Crotone e Avellino, mister Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa, affrontando temi cruciali per il suo percorso alla guida del club calabrese. A pochi giorni dall’importante incontro, l’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti, facendo il punto sulla situazione della squadra e sugli obiettivi futuri.





Prestazioni e risultati: un Crotone in crescita, ma penalizzato dagli episodi





Longo ha sottolineato come, nonostante i risultati negativi, il Crotone stia mostrando segnali di crescita e solidità. "Abbiamo realizzato tanto, sia in termini di gol che di presenza sul campo", ha detto l'allenatore, evidenziando come la squadra sia riuscita a essere competitiva in quasi tutte le partite, tranne qualche episodio sfavorevole. "Abbiamo subito degli errori individuali che hanno compromesso alcune partite, ma c'è tanto su cui lavorare per migliorare l'organizzazione difensiva", ha aggiunto.





L’analisi del mister si è concentrata anche sulla fase difensiva, aspetto su cui il Crotone ha avuto delle difficoltà nelle ultime gare, con 10 gol subiti in tre partite. Longo ha riconosciuto la necessità di intervenire sull’assetto difensivo e sui duelli individuali: "Dobbiamo vincere i duelli e essere più organizzati nei momenti di difficoltà. Questo è l’aspetto su cui stiamo lavorando di più", ha confermato.





Un Crotone dal potenziale offensivo notevole





Se da un lato la difesa ha mostrato dei limiti, dall’altro il potenziale offensivo della squadra è un punto di forza. "Siamo il terzo miglior attacco del campionato", ha affermato Longo, sottolineando la capacità del Crotone di andare in gol con molti giocatori diversi. "Otto calciatori hanno già partecipato alla fase realizzativa, un dato che dimostra la nostra pericolosità in avanti". Tuttavia, l’allenatore ha chiarito che cambiare troppo rischierebbe di compromettere questo equilibrio: "Modificare l’assetto significherebbe perdere anche ciò che di buono stiamo facendo in attacco. Piuttosto, dobbiamo migliorare nella gestione dei momenti critici".





Obiettivi a lungo termine e fiducia nella squadra





Un tema caldo della conferenza è stato il tempo necessario per vedere il Crotone al massimo del suo potenziale. Longo ha espresso chiaramente la sua fiducia nel lavoro quotidiano e nel progetto a lungo termine del club. "Non possiamo aspettarci di cambiare tutto in poche partite. Il presidente è stato chiaro: vogliamo costruire una squadra che giochi a calcio e che dia spettacolo. I risultati arriveranno col tempo", ha dichiarato l'allenatore, rispondendo alle critiche sulla mancanza di continuità nei risultati.





Il match contro l’Avellino: una sfida cruciale





La partita contro l’Avellino, in programma lunedì sera, rappresenta un test importante per entrambe le squadre, entrambe in cerca di continuità. Longo ha definito l’incontro "una partita che si carica da sé", evidenziando come il Crotone sia determinato a riscattarsi dopo le ultime prestazioni. Sul fronte degli infortuni, Longo ha confermato che la squadra dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave, ma si è detto fiducioso nel recupero di altri elementi fondamentali come Spina e Ovak.





Conclusione





La sfida tra Crotone e Avellino sarà decisiva per il futuro immediato del club calabrese, ma Longo rimane ottimista. Il suo approccio basato sul lavoro e sulla costruzione di un'identità di gioco ben definita sembra essere la chiave per affrontare le difficoltà attuali. "Ci sono già dei segnali positivi, e lavoreremo per migliorare ancora. È solo questione di tempo prima che i risultati riflettano ciò che facciamo sul campo", ha concluso il mister.