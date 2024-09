Crotone-Sorrento, Mister Longo: 'Devo essere bravo a motivare la squadra' (Video)

Mister Longo del Crotone alla vigilia del match contro il Sorrento: 'Serve fame e continuità per superare i nostri limiti'





CROTONE - Nella conferenza stampa pre-partita, Mister Longo ha espresso chiaramente le sue aspettative per la sfida contro il Sorrento, evidenziando la necessità di una maggiore determinazione e consapevolezza dei propri limiti per affrontare al meglio il campionato di Serie C. Di seguito, i passaggi chiave delle sue dichiarazioni.





Una questione di mentalità e determinazione





Il mister ha sottolineato l'importanza di non soffermarsi troppo sugli errori commessi, ma di imparare da essi per trovare le giuste soluzioni. 'Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti perché solo attraverso questa consapevolezza possiamo esprimere il meglio di noi stessi. Non ci sono magie, è solo attraverso il lavoro che risolveremo i nostri problemi di continuità,' ha dichiarato Longo.





La situazione degli infortunati





Riguardo le condizioni fisiche dei suoi giocatori, Longo ha fornito aggiornamenti importanti. 'Vinicius sarà fuori per almeno due o tre settimane. Per Spina attenderemo gli esiti degli esami strumentali, ma sembra ci sia una lesione. Colai ha avuto solo una contrattura muscolare e dovrebbe essere disponibile per la partita di domenica.'





Le responsabilità e il turnover





Alla domanda sul turnover necessario in una settimana con tre partite, Longo ha spiegato: 'Non dobbiamo stravolgere nulla, ma scegliere i giocatori che meritano la fiducia e che possono dimostrare il loro valore in campo. Sono io il responsabile di questa squadra e devo fare scelte che ci permettano di ottenere i risultati che vogliamo.'





L'importanza dell'umiltà





Longo ha posto l'accento sul concetto di umiltà, spiegando che la squadra deve meritarsi ogni risultato attraverso il duro lavoro. 'Non possiamo pensare di correre meno degli altri. Dobbiamo accettare i nostri limiti e combattere in campo ogni minuto, rappresentando Crotone nel miglior modo possibile.'





Le aspettative per la partita contro il Sorrento





Il mister ha dichiarato di aspettarsi una reazione di rivalsa dai suoi ragazzi. 'Mi aspetto una squadra con voglia di legittimare il percorso, di dimostrare di poter fare bene e di risolvere il gap di discontinuità che abbiamo avuto nelle prime cinque partite.'





Conclusione:





Con la sfida contro il Sorrento all'orizzonte, il Crotone deve affrontare una prova importante per dimostrare di aver appreso dalle lezioni passate. Longo è fiducioso che, con il giusto atteggiamento, la squadra potrà trovare quella continuità di prestazioni che finora è mancata.