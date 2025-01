Cupydo presenta “HOPE” - Un’inattesa riflessione sulla Speranza alla prima fiera dell’anno

Bergamo – La prima fiera d’arte contemporanea italiana, in scena presso il BAF di Bergamo dal 10 al 12 gennaio, si preannuncia come un evento imperdibile, grazie alla straordinaria partecipazione di Gallerie e Galleristi le cui opere di Artisti affermati ed emergenti invaderanno interi padiglioni attraverso un uragano di colori ed emozioni.

Proprio in questa occasione l’artista ultracontemporaneo Cupydo si prepara a svelare la sua ultima collezione intitolata "HOPE", una serie di 12 opere esclusive realizzate per la Galleria “Monocromo Contemporary” di Danilo de’ Cocci che proprio con l’inizio di questo 2025 festeggerà l’anniversario dei 20 anni di attività della Galleria.

Cupydo, artista dall’inconfondibile passamontagna giallo, noto per la sua capacità di mescolare tecniche tradizionali con elementi ultra contemporanei, propone al pubblico un approccio unico e affascinante all'arte.

La collezione "HOPE" non è solo un insieme di opere, ma un vero e proprio viaggio emozionale. Ogni pezzo è costruito utilizzando il concetto di “Gratta e Vinci”, protetti da eleganti teche di vetro.

La superficie di ciascuna opera è impreziosita da inserti stampati in 3D e disegnati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, che non solo arricchiscono visivamente il lavoro, ma aggiungono una nuova dimensione e un significato profondo.

Ognuno dei 12 gratta e vinci rappresenta un'opportunità di speranza, in quanto alcuni numeri risultano ancora non grattati e quindi possibilmente vincenti, un invito a riflettere su ciò che desideriamo e su ciò che potrebbe essere.

Attraverso questa collezione, Cupydo cerca di intrappolare l’essenza della speranza, rendendola tangibile e vissuta.

L'intero progetto è il risultato di un’alchimia perfetta tra arte, psicologia e tecnologia, rendendo ogni pezzo unico e irripetibile.

La fiera di Bergamo non sarà solo una vetrina per l’arte, ma anche un luogo di incontro e dialogo tra artisti, collezionisti e appassionati. L’opera di Cupydo, con la sua dimensione interattiva e coinvolgente, si propone di stimolare conversazioni significative sui temi di speranza, desiderio, delusione, fallimento e possibilità future.

Chi visiterà la fiera avrà l’opportunità di ammirare questa collezione in prima persona e di interagire con l’artista, che sarà presente (data e ora non sono ancora state rese pubbliche) durante l'evento allo stand numero 16 della Galleria Monocromo Contemporary.

Non perdete l'occasione di lasciare che la magia di "HOPE" vi avvolga e di scoprire come Cupydo riesca a trasformare concetti astratti in esperienze visive di grande impatto.

In un momento in cui il mondo ha bisogno di ottimismo e ispirazione, la collezione "HOPE" rappresenta una boccata d'aria fresca nel panorama dell'arte contemporanea ma soprattutto ultracontemporanea e un'opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano esplorare nuove frontiere artistiche.