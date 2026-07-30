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Da Mattioli a Salvi a Zarrillo: Il litorale si accende con “Rio Dreams, il Carnevale d’estate” Ai Tucul a Tor San Lorenzo.

Redazione
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Articolo segnalato da: FEDE RINAUDO
Da Mattioli a Salvi a Zarrillo: Il litorale si accende con “Rio Dreams, il Carnevale d’estate” Ai Tucul a Tor San Lorenzo.
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Da Mattioli a Salvi a Zarrillo: Il litorale si accende con “Rio Dreams, il Carnevale d’estate” Ai Tucul a Tor San Lorenzo.
 
31 luglio  – 30 agosto 2026
 
Da Maurizio Mattioli a Enzo Salvi fino al grande concerto di Michele Zarrillo.

 Il litorale si accende di magia con la kermesse estiva “Rio Dreams, il Carnevale d’estate Ai Tucul” a Tor San Lorenzo. 

La rassegna multidisciplinare sotto le stelle, ideata dal poliedrico Daniele Micelli, si prepara a colorare di teatro, musica, cinema, il villaggio camping Ai Tucul, dal 31 luglio al 30 agosto 2026, per regalare al pubblico una lunga serie di emozioni formato famiglia ed accontentare le esigenze di grandi e piccini, all’insegna dell’inclusione e della condivisione. 

Con una partenza esplosiva e un grande successo registrato nel mese di luglio, il cartellone prosegue ad agosto con tanti appuntamenti live: dai grandi show serali (ore 21.00)  alle attività diurne, tra baby show, schiuma party, laboratori di magia, experience interattive con dinosauri animatronic. 

Un'estate tutta da vivere e da gustare con tanto di carri allegorici a ferragosto ispirati proprio a Rio De Janeiro.  


Info e prenotazioni 3499808005
 
 
Programma:
 
31 luglio Maurizio Mattioli e Alberto Laurenti con “I Rumba De Mar”
 
1 Agosto Serata Cabaret Enzo Salvi e Valentina Paoletti (open Antonio Delle Donne)
 
2 Agosto Schiuma Party Con Manolito
 
3 Agosto Serata Cinema Proiezione sotto le stelle
 
4 Agosto Serata Spettacolo Con Mr Jack
 
5 Agosto Serata Giochi Dr. Why Il gioco a quiz per tutti
 
6 Agosto Serata Baby Show Intrattenimento per bambini
 
7 Agosto Serata Live Orchestra Tony Gullo Orchestra
 
8 Agosto Gran Galà della Magia 2026 Mago Lupis, L. De Paulis, M.
 
Menegatti, E. Planas, K. La Ferrera, The Phobias
 
9 Agosto MasterChef Show Conduce Antonio Delle Donne
 
10 Agosto Galà dei Mini Maghi Show
 
11 Agosto Commedia “Vacanze Rumene” con C. Generosi, F. Gaetani, M. Bellisario
 
12 Agosto Serata Live Orchestra Tony Gullo Orchestra
 
13 Agosto Serata Cabaret Antonello Costa (Opening Dario Falasca)
 
14 Agosto Sfilata Carri allegorici ispirati al Carnevale di Rio
 
15 Agosto CONCERTO DI FERRAGOSTO MICHELE ZARRILLO in concerto (Open A. Delle Donne)
 
16 Agosto Serata Romana Maestro Masci &amp; Gli Stornellatori
 
17 Agosto Live Show Comico-Musicale Gigi Vigliani - &quot;Il Cantante dei
 
18 Agosto Jackson One Tributo a Michael Jackson
 
19 Agosto Serata Giochi Dr. Why Serata Quiz ed intrattenimento
 
20 Agosto Strarambo 2026 Conduce Antonio Delle Donne
 
21 Agosto Dinosauri Animatronic Show Experience spettacolare per famiglie
 
22 Agosto Schiuma Party Con Manolito
 
23 Agosto Caccia al Tesoro 2026
 
24 Agosto Serata Cinema
 
25 Agosto Spettacolo con Mr Jack Intrattenimento
 
26 Agosto Serata Giochi Dr. Why
 
27 Agosto Miss & Mr Baby Tucul 2026 Baby Show
 
28 Agosto Marco Colibazzi Live Show
 
29 Agosto GRAN FINALE “Tutti in Piazza” con I Figli delle Stelle
 
30 Agosto Serata Cinema


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Argomenti:
rio-dreams tor-san-lorenzo maurizio-mattioli michele-zarrillo carnevaled-estate

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