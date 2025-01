Daniele Gualtieri (CISL Magna Grecia) su operazione Alto Impatto a Catanzaro

La CISL Magna Grecia, con il segretario generale Daniele Gualtieri, esprime il suo più sentito apprezzamento e il pieno sostegno al Prefetto e al Questore di Catanzaro e a tutte le forze dell’ordine coinvolte nell’operazione “Alto Impatto”, condotta nei quartieri periferici della città.



"L’intervento, che ha visto una imponente presenza di forze dell’ordine, rappresenta una risposta concreta alla domanda di sicurezza che, da tempo, i cittadini e il nostro sindacato hanno posto al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale", afferma Gualtieri, secondo cui "le azioni di controllo straordinario sul territorio, coordinate con professionalità dalla Questura di Catanzaro guidata dal questore Giuseppe Linares, testimoniano la volontà delle istituzioni di contrastare fenomeni di degrado e illegalità in quelle aree ancora tristemente note come epicentri di spaccio e violenza.



Le operazioni ad Alto impatto programmate su impulso del Governo e del Ministero dell’Interno rappresentano un segnale forte di intendere la sicurezza urbana come una priorità, ed evidenzia l’importanza delle azioni istituzionali continuative per garantire serenità e fiducia ai cittadini".



"La CISL Magna Grecia - aggiunge Gualtieri - ribadisce il proprio impegno nel collaborare per rafforzare il dialogo tra cittadini, istituzioni e forze di polizia, perché l’impegno per una città più sicura passa attraverso interventi come questo, ma anche attraverso politiche sociali e strutturali che coinvolgano tutte le parti della comunità. Un sincero ringraziamento va a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che, con coraggio e dedizione, operano quotidianamente in contesti difficili per garantire la sicurezza dei cittadini".