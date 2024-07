Devastante incendio sul lungomare Poetto: intervento massiccio dei VVF, i dettagli

Devastante incendio sul lungomare Poetto: chiosco ristorante Tagoo distrutto dalle fiamme

Al lavoro sei squadre dei vigili del fuoco

Un devastante incendio è divampato nella notte in un chiosco ristorante sul lungomare Poetto a Quartu, noto come il Tagoo. Le fiamme, che hanno distrutto quasi interamente la struttura, compresa una pista da ballo, sono state domate grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno operato con sei mezzi, supportati anche da una cisterna aeroportuale a causa della grande quantità di acqua necessaria per spegnere l'incendio.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 4 del mattino da alcuni cittadini che hanno notato il bagliore delle fiamme. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito esplosioni, tuttavia, le bombole presenti nel chiosco sono rimaste intatte.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che ora dovranno accertare se la causa dell'incendio sia dolosa o accidentale. (Immagine archivio)