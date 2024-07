DG Foresti - Sogni e Realtà: La Marcia del Catanzaro tra passato e futuro

Catanzaro alla Sfida: Il DG Foresti parla del futuro e della stagione corrente

In una recente intervista concessa a La Provincia, Diego Foresti, direttore generale del Catanzaro, ha condiviso il suo entusiasmo e le sue prospettive per la squadra giallorossa, in particolare in vista della prossima partita contro il Como. Questo incontro riveste un significato particolare per Foresti, dato il suo passato con la squadra lariana nel 2016/17, periodo durante il quale contribuì a portarla ai playoff.

Foresti esprime un forte legame emotivo con entrambe le città, sottolineando che, nonostante il suo affetto per il Como, durante i 90 minuti di gioco la sua fedeltà sarà tutta per il Catanzaro. "Per quei 90’ conterà solo il Catanzaro poi amici come sempre," afferma con determinazione.

Riflettendo sulla stagione in corso, Foresti non nasconde la sua soddisfazione per il cammino della squadra: da un obiettivo iniziale di salvezza a una realtà ben più esaltante. "Stiamo vivendo una grande stagione... Abbiamo la sensazione di lavorare per fare felice un popolo," dichiara, evidenziando il profondo impatto emotivo delle vittorie sui tifosi, paragonato al donare loro denaro.

Catanzaro e Como, secondo Foresti, condividono una storia di passione e di sofferenza, con tifosi che "meriterebbero la Serie A solo per tutte le sofferenze che hanno dovuto passare." Questo spirito di resilienza e ambizione viene sottolineato dalla sua filosofia: "Visto che siamo in ballo balliamo." Anche se la prudenza suggerirebbe un periodo di consolidamento in Serie B, la voglia di eccellere sembra spingere la squadra oltre i limiti previsti.

Analizzando il Como, Foresti lo descrive come un avversario formidabile, con caratteristiche di gioco chiare e una solidità difensiva che lo rende particolarmente pericoloso. "Non prende gol, non crea tante occasioni, ma è letale nello sfruttare quelle poche che costruisce," commenta, riconoscendo nel Como e nella Cremonese due delle squadre con il maggior potenziale della serie.

L'intervista a Foresti, come riportato da pianetaserieb.it, non solo getta luce sulle ambizioni e i sogni del Catanzaro ma anche sulla passione e l'impegno che animano il calcio nelle città storiche italiane, testimoniando la bellezza e l'intensità dello sport più amato nel paese.