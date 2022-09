Dichiarazioni del presidente Santelli su reazioni fase 2

Santelli, restituita un po' di libertà a cittadini calabresi Per arrivi o rientri da fuori osservare indicazioni ordinanza

CATANZARO, 30 APR - "La Calabria ha avuto sinora delle misure molto restrittive, anche più di quelle nazionali, a cui i calabresi hanno risposto con molta attenzione e guadagnandosi la fiducia delle istituzioni. Ora da qualche giorno io avevo iniziato a discutere di una ripartenza. Questa è la mia terza ordinanza in cui riapro e restituisco un po' di libertà ai cittadini che avevamo sottratto".



Lo ha detto Jole Santelli a "La Vita in Diretta". "Ci siamo trovati dinanzi ad un Dpcm che da un lato mi angoscia moltissimo - ha aggiunto Santelli - perché apre al terzo rientro di massa in Calabria. Su questo ho fatto un'altra ordinanza perché quello che mi ha spaventato particolarmente è la confusione, il divieto di mobilità interregionale e poi la possibilità, indiscriminata, di ritornare nelle proprie residenze, nei propri domicili, nelle proprie abitazioni".



"Adesso chi vuole rientrare in Calabria - ha detto ancora Santelli - deve iscriversi, dire con quale mezzo arriverà, dove andrà ad abitare. Poi, in relazione allo screening che viene fatto ci sarà l'eventualità del tampone e quarantena. Dobbiamo tenere conto che noi i contagi che abbiamo avuto li abbiamo avuti esclusivamente come zona di ritorno. E' ovvio che non è la stessa cosa che torni una persona da zone fortemente contagiate o che torni dall'Abruzzo dove c'è zero contagi. E quindi - ha detto ancora Santelli - due giorni prima dell'arrivo bisognerà indicare che si sta facendo rientro, con quale mezzo, le proprie condizioni di salute e si dovrà indicare dove si andrà ad abitare. A questo punto il Dipartimento di prevenzione assumerà le iniziative più adeguate. Per chi non dovesse osservare queste prescrizioni ci sarà una multa".