Disagi idrici nei quartieri sud di Catanzaro: chiusura dei serbatoi per riequilibrioa

CATANZARO - Nella serata di oggi, venerdì 28 giugno, i residenti dei quartieri sud di Catanzaro dovranno affrontare un'interruzione del servizio idrico. Dalle ore 22:00, infatti, verranno chiusi i serbatoi Stillo, Corvo e Santa Maria per riequilibrare i livelli di acqua a seguito dei recenti picchi di consumo.

Le aree interessate includono i quartieri Lido (zona Casciolino e Lungomare zona est), quartiere Corvo, viale Isonzo, via Caduti 16 marzo 1978, parte di quartiere Fortuna, quartiere Santa Maria e le zone limitrofe. L'interruzione del servizio durerà fino alle ore 6:00 di domani, sabato 29 giugno.

Questa misura, seppur temporanea, è necessaria per garantire un'adeguata distribuzione dell'acqua in tutta la città e prevenire ulteriori disagi legati all'aumento della domanda. Le autorità comunali invitano i cittadini a prendere le necessarie precauzioni per affrontare il periodo di sospensione del servizio e si scusano per il disagio arrecato.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di monitorare i canali ufficiali del Comune di Catanzaro.