Dodicenne accoltella compagno a scuola, ferito fuori pericolo

Accoltellamento a scuola vicino Roma: dodicenne ferisce un compagno nel cortile

Inquietante episodio stamattina in una scuola alle porte di Roma: una ragazzina di 12 anni ha accoltellato un compagno di scuola nel cortile dell’istituto prima dell’inizio delle lezioni. Dopo l'aggressione, la ragazza è fuggita e ha poi contattato i carabinieri per autodenunciarsi.

L'accaduto si è verificato poco prima delle 8. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’aggressione sia stata causata da screzi scolastici. La ragazza avrebbe utilizzato un coltello da cucina, poi recuperato dalle forze dell'ordine della stazione di Santa Maria delle Mole.

Il ragazzo è stato soccorso dal preside e dal personale scolastico, riportando ferite lievi alla mano e al petto. Trasportato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per fare luce sulle motivazioni del gesto e su eventuali precedenti episodi di tensione tra i due giovani. L’episodio ha suscitato profondo sgomento tra gli studenti, i genitori e l’intera comunità scolastica, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sull’importanza di un supporto psicologico adeguato per i più giovani.

I carabinieri stanno ascoltando testimoni e compagni di classe per raccogliere ulteriori informazioni su quanto accaduto e comprendere meglio la dinamica e le cause che hanno portato a questo drammatico episodio.