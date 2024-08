Domato lo Spaventoso Incendio di Gimigliano

Pioggia Benefica Spegne le Fiamme Dopo Due Giorni di Paura e Distruzione. Residenti Evacuati Ritornano Nelle Proprie Case.

C'è voluta una pioggia benefica nella tarda mattinata di oggi per domare definitivamente lo spaventoso incendio che ha messo a dura prova la comunità di Gimigliano per due giorni consecutivi. Dopo la notte insonne e l'intervento di Vigili del Fuoco, Diavoli Rossi, Carabinieri e operatori di Calabria Verde, la pioggia ha chiuso una pagina triste che ha lasciato, per ora, l'acre odore di bruciato e un paesaggio devastato.

Per fortuna i residenti evacuati stanno facendo ritorno nelle proprie abitazioni dopo il terrore e la paura per aver visto le fiamme ad un passo dalle loro case.

"Domani faremo la conta dei danni" ha dichiarato la sindaca Laura Moschella, esausta insieme ad amministratori, cittadini e operatori della macchina amministrativa comunale.

Dal sindaco il ringraziamento a tutti e, in queste ore, in particolare alla Prefettura di Catanzaro e a Domenico Costarella, dirigente generale del "Dipartimento Protezione Civile" della Regione Calabria.

Nelle prossime ore, dopo la verifica e gli accertamenti oltre che alla bonifica del sito, la decisione di riaprire o meno la strada provinciale SP 34/1.

