Dov'è il mio TFR? E stacca a morsi l'orecchio dell'ex collega

Carabinieri arrestano napoletano su una spiaggia della Calabria

Un 45enne napoletano, identificato come A.P., è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Stella di Napoli su una spiaggia di Scalea, in Calabria, con l'accusa di lesioni gravissime aggravate. L'uomo, in un episodio di estrema violenza, ha aggredito un ex collega ritenendolo "colpevole" della mancata corresponsione del suo trattamento di fine rapporto (TFR).

L'aggressione

L'aggressione, particolarmente feroce, è avvenuta nel cuore di Napoli lo scorso aprile. Secondo le indagini, A.P. riteneva che l'ex collega fosse responsabile del mancato pagamento del TFR da parte della ditta in cui lavoravano. Durante l'attacco, il 45enne ha colpito l'ex collega con schiaffi, pugni e persino un morso che gli ha staccato un pezzo d'orecchio.

L'arresto

La cattura di A.P. è avvenuta in provincia di Cosenza, a Scalea, dove l'uomo si trovava in vacanza. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo mentre era in spiaggia. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti anche grazie ai messaggi pubblicati dall'aggressore sui social, nei quali esaltava le sue azioni criminali.

L'indagine

I carabinieri della Compagnia Stella di Napoli hanno lavorato a stretto contatto con gli investigatori per raccogliere tutte le prove necessarie a incastrare il responsabile. I messaggi pubblicati sui social non sono sfuggiti agli occhi attenti degli investigatori, che hanno ricostruito con precisione la sequenza degli eventi.

Questo episodio mette in luce l'importanza di affrontare i problemi finanziari attraverso vie legali e non con atti di violenza. Le autorità continuano a monitorare attentamente i social media per prevenire e risolvere simili crimini. (Immagine archivio)