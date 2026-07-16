Dr. Max arriva a Merano con il suo “Summer Tour”

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La prevenzione sale in quota: il 18 e 19 luglio fa tappa a Merano il Dr. Max Summer Tour con giochi, attività interattive e consigli per imparare a proteggere la pelle anche in montagna.

Durante l'estate 2026 Dr. Max, primo operatore per numero di farmacie di proprietà in Europa, sarà protagonista di una serie di appuntamenti sul territorio nazionale dedicati alla sensibilizzazione e alla prevenzione solare: il Dr. Max Summer Tour. Dopo la tappa di Livorno, Dr. Max Italia arriverà a Merano il 18 e 19 luglio con due speciali appuntamenti realizzati in collaborazione con Eucerin. Cittadini e visitatori avranno l'opportunità di approfondire l'importanza della prevenzione attraverso attività interattive e gratuite, ideate per educare adulti e bambini alla salute della pelle, protezione solare e corretta idratazione.



L'obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione, ricordando che la pelle ha bisogno di essere protetta non solo al mare, ma anche ad alta quota, durante passeggiate, escursioni e attività all'aria aperta tipiche della montagna. Il filo conduttore di questo progetto è il Passaporto Dr. Max che guiderà i partecipanti in un itinerario a tappe: completando le diverse "missioni" educative e raccogliendo i timbri necessari sul passaporto, sarà infatti possibile ricevere premi e coupon spendibili nelle farmacie Dr. Max aderenti.



Tra le attività proposte ai partecipanti per imparare a conoscere i comportamenti che aiutano a proteggere la pelle, nelle due giornate i visitatori potranno trovare l’Hydration point, dove riceveranno gratuitamente lattine d'acqua brandizzate, e potranno mettersi alla prova con un tiro a segno pensato per sensibilizzare sul tema della prevenzione. Non solo, i partecipanti troveranno anche un maxi crucipuzzle in cui individuare 3 parole chiave in tema protezione solare e “estate in montagna”, per ottenere un secondo timbro sul proprio Passaporto Dr. Max, che permetterà tramite sconti esclusivi di continuare il proprio viaggio nella prevenzione in farmacia e nei MediLab Plus Dr. Max. Una volta conclusa l'attività, a tutti i partecipanti sarà distribuita una sacca firmata Dr. Max, contenente prodotti omaggio a marchio Eucerin e un voucher sconto.



Gli appuntamenti saranno a Merano il prossimo 18 e 19 luglio in Piazza del Grano / KornPlatz dalle ore 09:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:30 per entrambe le giornate.



Con il Summer Tour, Dr. Max intende consolidare il ruolo della farmacia come punto di riferimento per il benessere quotidiano e la prevenzione. Portando sul territorio attività informative e momenti di coinvolgimento, la catena sottolinea il proprio impegno nel voler rendere la prevenzione sempre più accessibile, portandola al di fuori dei contesti sanitari tradizionali e integrandola nella vita di tutti i giorni.



«Con le attività del Dr. Max Summer Tour vogliamo mettere in pratica quanto espresso dal nostro payoff, ‘La salute per tutti, tutto per la salute’, rendendo la prevenzione e l’informazione più accessibili e portandole anche fuori dai luoghi tradizionali della cura, nei contesti della vita quotidiana. Vogliamo parlare di salute con un linguaggio semplice, diretto e coinvolgente, capace di arrivare sia agli adulti sia ai più piccoli, trasformando ogni attività in un’esperienza concreta e partecipata. Questi appuntamenti non sono iniziative isolate, ma si inseriscono in un percorso più ampio di salute e prevenzione che Dr. Max porta avanti ogni giorno nelle proprie farmacie, grazie al supporto e alla competenza dei suoi farmacisti», dichiara Francesco Ghibaudo, Chief Marketing & Customer Officer di Dr. Max Italia.