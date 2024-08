Dramma della solitudine a Messina: madre e figlia trovate morte in casa

MESSINA, 14 AGO. 2024 - Un tragico episodio di solitudine si è consumato ieri sera a Messina, nel quartiere Annunziata. Due donne, madre e figlia rispettivamente di 89 e 62 anni, sono state trovate senza vita nella loro abitazione di via del Fante. Il ritrovamento è avvenuto in seguito a una segnalazione dei vicini, allarmati dal forte odore proveniente dall'appartamento. Le indagini condotte dalla polizia scientifica e dal medico legale non hanno rilevato segni di violenza sui corpi né tracce di un possibile suicidio.

L'appartamento, perfettamente in ordine, non presentava farmaci o elementi che potessero far pensare a un gesto estremo. Gli investigatori ritengono che la morte possa essere avvenuta per cause naturali: probabilmente una delle due donne è deceduta improvvisamente, e l'altra potrebbe essere spirata poco dopo, forse a causa del dolore o dello shock. La polizia continua comunque a esplorare tutte le ipotesi per chiarire le dinamiche esatte di questa tragica vicenda.

Madre e figlia vivevano una vita molto riservata, descritta dai vicini come discreta e segnata da una profonda religiosità. L'ultima volta che la figlia è stata vista risale a circa tre o quattro giorni fa. I corpi sono stati ritrovati nella camera da letto, già in stato di avanzata decomposizione, e sono stati posti sotto sequestro dal magistrato, che ha disposto l'autopsia per determinare con precisione le cause del decesso.

Nell'edificio di via del Fante, un complesso di case che durante l'estate si svuota per le vacanze, al momento del ritrovamento erano presenti poche persone. Alcuni parenti delle due donne, tra cui uno dei figli dell'anziana, sono accorsi subito sul posto. L'anziana aveva due figli oltre alla donna deceduta: uno residente a Messina e un altro a Roma. Proprio nella Capitale, secondo quanto emerso, madre e figlia avevano intenzione di trasferirsi nel prossimo futuro per riunirsi con il figlio romano.

Le indagini proseguono, ma al momento l'ipotesi di un omicidio è stata esclusa. Sarà il medico legale a fornire ulteriori dettagli dopo un'attenta analisi dei corpi. La tragedia che ha colpito queste due donne è un drammatico esempio delle conseguenze della solitudine, un tema sempre più presente nella nostra società.