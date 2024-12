Eroe a Nicotera: Trentottenne salva anziana intrappolata tra le fiamme

Trentottenne salva anziana intrappolata tra le fiamme a Nicotera

NICOTERA (VV) – Un gesto eroico che non lascia spazio a esitazioni: un uomo di 38 anni ha salvato un'anziana intrappolata in casa durante un incendio, mettendo a rischio la propria vita per portarla al sicuro. È accaduto questa sera nella frazione marina di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia.

L'incendio si è sviluppato rapidamente all'interno dell'abitazione, probabilmente a causa di una stufa o di un fornello lasciato acceso per errore. Le fiamme hanno colto di sorpresa l'anziana, sola in casa, che, paralizzata dal panico, non è riuscita a mettersi in salvo.

Fortunatamente, il trentottenne, che si trovava nei pressi dell'abitazione, ha notato il fumo e non ha esitato un istante: si è lanciato tra le fiamme e, individuata la donna, l'ha sollevata e condotta fuori dalla casa in fiamme.

Secondo i soccorritori, sia l’anziana che il suo salvatore sono usciti miracolosamente illesi dall’incidente, nonostante il rischio concreto di ustioni o intossicazione da fumo. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha poi messo in sicurezza l’abitazione, scongiurando ulteriori pericoli. Gli operatori, infatti, hanno rimosso alcune bombole di gas presenti in casa che avrebbero potuto esplodere.

Questo episodio, che poteva concludersi tragicamente, ha messo in evidenza il coraggio e il senso civico del trentottenne, definito da molti “eroe per un giorno”. La sua prontezza ha evitato una tragedia e regalato un lieto fine a una situazione drammatica.

I consigli dei Vigili del Fuoco

In seguito all'accaduto, le autorità locali raccomandano la massima attenzione nell'uso di stufe e fornelli, soprattutto in questa stagione. È fondamentale spegnere sempre gli apparecchi di riscaldamento o cottura prima di lasciare una stanza o andare a dormire.