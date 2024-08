Esodo Estivo 2024: Weekend da Bollino Rosso su strade e autostrade italiane

Anas prevede il fine settimana più trafficato di agosto

Il terzo weekend dell'esodo estivo 2024 si prospetta come il più intenso e trafficato di tutto il mese di agosto. Secondo le previsioni di Viabilità Italia, la rete autostradale gestita da Anas (Gruppo FS Italiane) sarà soggetta a un notevole aumento del traffico, con punte critiche attese per il secondo fine settimana di agosto. Questo incremento è dovuto principalmente alla chiusura della maggior parte delle attività del Paese durante la settimana di Ferragosto.

Giornate da bollino rosso: il calendario del traffico

Le giornate di maggior criticità riguardano in particolare la mattinata di oggi sabato 10 agosto, classificata come "bollino rosso", ovvero il livello più alto di allerta per la circolazione stradale. Inoltre, venerdì 9 agosto nel pomeriggio e domenica 11 agosto sono previste condizioni di "bollino rosso", segno di traffico intenso ma non al massimo del livello di criticità.

Gli spostamenti maggiori riguarderanno i viaggi dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, con destinazioni balneari nel sud Italia e mete montane al nord, oltre ai valichi di confine con Francia, Slovenia e Croazia.

Interventi Anas per garantire la fluidità del traffico

Per far fronte all'aumento del traffico, Anas ha implementato una serie di misure straordinarie. In particolare, è stato potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e limitata la presenza dei cantieri stradali fino al 3 settembre. Sono stati sospesi 906 cantieri, pari al 70% di quelli precedentemente attivi (1278), al fine di agevolare la circolazione dei veicoli durante i giorni di esodo.

Gli itinerari più critici

Le direttrici più interessate dall'esodo sono quelle in direzione sud, con particolare riferimento alle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, oltre ai principali valichi di confine. Anche in uscita dai centri urbani si prevede un traffico consistente, con un picco nel tardo pomeriggio di domenica 11 agosto, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Anas e Viabilità Italia invitano i viaggiatori a pianificare con attenzione i propri spostamenti, tenendo conto delle previsioni di traffico e scegliendo orari alternativi per evitare le ore di punta.