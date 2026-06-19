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EstArte 2026, “Oltre Confine” accende l’estate di Catanzaro tra musica, arte e grandi protagonisti internazionali

I Cameristi della Scala e Danilo Rea inaugurano il cartellone estivo gratuito nel quartiere marinaro

CATANZARO – La città si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura, della musica e della condivisione grazie a “Oltre Confine”, il nuovo cartellone di concerti inserito nel programma di EstArte 2026, la rassegna che anima il centro storico, il quartiere Lido e le altre aree della città con eventi artistici e culturali di alto livello.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Catanzaro nell’ambito della programmazione estiva dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fiorita, nasce dalla collaborazione con il Conservatorio di Musica “Saverio Arlia” di Catanzaro e punta a valorizzare il territorio attraverso una proposta culturale capace di unire tradizione e innovazione. Il progetto è diretto artisticamente da Valentina Currenti e Amedeo Lobello ed è sostenuto dai fondi Pon Metro Plus destinati alla crescita culturale e sociale delle città.

Oltre Confine, un viaggio culturale senza barriere

Il titolo stesso della rassegna racchiude la sua filosofia: superare ogni tipo di confine, geografico, artistico e culturale, per creare occasioni di incontro tra persone, linguaggi ed esperienze diverse.

L’obiettivo è offrire alla comunità una serie di appuntamenti gratuiti che trasformino la musica in uno strumento di dialogo e partecipazione, coinvolgendo cittadini, turisti e appassionati provenienti da tutta la Calabria.

Il programma attraverserà diversi generi musicali, dalla musica classica al jazz, passando per il cantautorato e le forme più innovative della produzione contemporanea, creando un percorso artistico capace di parlare a pubblici differenti.

I Cameristi della Scala aprono la rassegna con un omaggio ad Astor Piazzolla

Il primo appuntamento è fissato per il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, quando Piazza Dogana, nel quartiere marinaro di Catanzaro, ospiterà uno degli eventi più prestigiosi dell’intera programmazione.

Sul palco saliranno i Cameristi della Scala di Milano, formazione d’eccellenza del panorama musicale italiano, diretti dal maestro Filippo Arlia.

La serata sarà dedicata alla straordinaria produzione di Astor Piazzolla, compositore argentino che ha rivoluzionato il tango tradizionale dando vita al celebre Nuevo Tango, un linguaggio musicale che fonde elementi classici, jazzistici e popolari.

Il pubblico potrà ascoltare opere di grande fascino come:

Concierto de Nácar

Tres Tangos

Ave Maria

Contemplation y Danza

Un concerto che promette emozioni intense grazie alla forza espressiva di una musica capace ancora oggi di superare epoche e confini culturali.

Danilo Rea protagonista del concerto a impatto zero nella Pineta di Giovino

Il secondo grande appuntamento del cartellone si terrà il 26 giugno nella suggestiva Pineta di Giovino, uno dei luoghi più affascinanti del litorale catanzarese.

Qui tornerà il format del concerto a impatto zero, esperienza che aveva riscosso un notevole successo nelle precedenti edizioni e che punta a valorizzare il rapporto tra musica e ambiente.

Protagonista della serata sarà Danilo Rea, considerato uno dei più importanti pianisti jazz italiani. L’artista porterà in scena il suo celebre progetto “Lirico Piano Solo”, una performance caratterizzata da improvvisazione, creatività e profonda sensibilità interpretativa.

Attraverso il pianoforte, Rea rileggerà alcune delle più celebri pagine della tradizione operistica italiana, trasformandole in composizioni dal forte carattere jazzistico.

Una delle peculiarità dello spettacolo è l’assenza di una scaletta prestabilita: ogni concerto nasce infatti dall’ispirazione del momento e dall’interazione emotiva tra artista e pubblico, rendendo ogni esibizione unica e irripetibile.

Un’estate di eventi tra musica, arte e valorizzazione del territorio

Il programma di Oltre Confine accompagnerà cittadini e visitatori fino al mese di agosto con numerosi eventi che vedranno alternarsi artisti di rilievo nazionale e internazionale.

Accanto ai grandi nomi della scena musicale, il progetto offrirà spazio anche ai talenti del territorio, promuovendo le migliori realtà artistiche calabresi e rafforzando il legame tra cultura e comunità.

Particolarmente significativa sarà inoltre la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che contribuirà a sviluppare un percorso multidisciplinare capace di intrecciare musica, arti visive e creatività contemporanea.

EstArte 2026 punta sulla partecipazione e sulla cultura condivisa

Con EstArte 2026 e il progetto “Oltre Confine”, Catanzaro conferma la volontà di investire nella cultura come strumento di crescita sociale e valorizzazione urbana.

L’idea è quella di trasformare piazze, parchi e luoghi simbolo della città in spazi di incontro aperti a tutti, favorendo la partecipazione attiva della comunità e creando nuove occasioni di dialogo attraverso l’arte.

Un cartellone che non propone soltanto concerti, ma una vera esperienza culturale diffusa, capace di raccontare una città che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.