Io Passìo va online: attivi il sito ufficiale e i canali social. L’avvio delle prevendite su TICKETSMS

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Io Passìo entra ufficialmente nella fase calda.

Sono ufficialmente disponibili su TicketSMS i biglietti per Io Passìo, l’evento esperienziale che sabato 27 giugno 2026, dalle ore 18:30, trasformerà il lungomare tra Montepaone e Montauro in una grande passeggiata collettiva tra degustazioni, convivialità e autentico spirito calabrese. Attivi anche il sito web e i canali social ufficiali dell’iniziativa, pensati per accompagnare il pubblico verso una delle esperienze più attese dell’estate sulla Costa dei Saraceni.

Il sito ufficiale, disponibile all’indirizzo iopassio.it, insieme alle pagine social dell’evento (Instagram, Facebook, Tiktok e YouTube), diventerà il principale punto di riferimento per tutti gli aggiornamenti relativi alla manifestazione.

Attraverso le piattaforme digitali sarà possibile accedere alle informazioni sull’evento, sul percorso, sulle tappe, sulle modalità di partecipazione e su tutte le novità che accompagneranno l’avvicinamento alla data del 27 giugno.

L’evento partirà dalla zona del Lido La Palapa di Montepaone e si concluderà al Dadada Beach Village di Montauro, attraversando 25 tappe tra degustazioni, musica, intrattenimento, prodotti tipici e momenti goliardici. Non sarà una gara sportiva, ma una passeggiata collettiva pensata per raccontare la Calabria attraverso il piacere di stare insieme.

Ogni partecipante riceverà il passaporto ufficiale dell’evento e il “Libretto delle Giustificazioni”, pensato per raccogliere frasi, motivazioni, racconti e giustificazioni ironiche nate durante il percorso. Saranno premiate le proposte più originali e, in pieno spirito Io Passìo, riceveranno un riconoscimento sia i primi arrivati sia gli ultimi partecipanti che completeranno regolarmente il percorso. Ma con una sorpresa: nessuno saprà in anticipo se il premio migliore sarà destinato al primo classificato o all’ultimo.

Perché a Io Passìo conta il viaggio, non la velocità.

Seguite tutte le comunicazioni e le novità sui nostri canali ufficiali.

Per aggiornamenti e informazioni:

sul sito iopassio.it

Facebook: @iopassio

Instagram: @iopassio

TikTok: @iopassio

YouTube: @IoPassìo

Io Passìo si terrà sabato 27 giugno 2026, dalle ore 18:30, lungo il lungomare tra Montepaone e Montauro, con partenza dalla zona del Lido La Palapa e arrivo al Dadada Beach Village.

Una passeggiata, un tramonto e 25 tappe per vivere la Calabria con leggerezza, gusto e voglia di stare insieme.