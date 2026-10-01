Esteri in breve: dalle esecuzioni sospese alle nuove regole per i visti

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Le notizie internazionali delle ultime ore offrono spunti di riflessione su temi diversi: dalla pena di morte alle politiche migratorie, fino alle tensioni in Medio Oriente. Ecco una panoramica dei fatti principali.

Christa Pike sopravvive a due iniezioni letali

Negli Stati Uniti, Christa Pike, 50enne del Tennessee, ha destato scalpore dopo essere sopravvissuta a due tentativi di esecuzione mediante iniezione letale. La donna era stata condannata a morte per l'omicidio di una compagna di classe di 19 anni, avvenuto nel 1995. Il caso riaccende il dibattito sulle procedure di esecuzione e sulla loro efficacia.

Giappone: più cara la residenza permanente

Il Giappone ha deciso di aumentare la tassa per il permesso di soggiorno permanente, passando da 56 a circa 1.105 euro. Non solo: i richiedenti dovranno dimostrare di conoscere la lingua, la storia e i costumi del Paese, oltre a possedere un reddito almeno pari alla media nazionale. Una stretta che mira a selezionare maggiormente i nuovi residenti.

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Milizia irachena sospende le attività militari

In Iraq, la milizia filo-iraniana Kataib Hezbollah ha annunciato la sospensione delle proprie attività militari in seguito al ritiro degli Stati Uniti dal Paese. Il gruppo si è detto disponibile al dialogo con il governo di Baghdad sulla questione delle armi, segnando un possibile cambio di strategia.

Flydubai cancella i voli per Israele

La compagnia aerea Flydubai ha sospeso tutti i voli da e per Israele dopo quanto accaduto ieri a bordo di un volo diretto a Tel Aviv. L'episodio, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti, ha portato a una decisione immediata per garantire la sicurezza dei passeggeri.