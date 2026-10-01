Esteri in breve: dalle esecuzioni sospese alle nuove regole per i visti
Le notizie internazionali delle ultime ore offrono spunti di riflessione su temi diversi: dalla pena di morte alle politiche migratorie, fino alle tensioni in Medio Oriente. Ecco una panoramica dei fatti principali.
Christa Pike sopravvive a due iniezioni letali
Negli Stati Uniti, Christa Pike, 50enne del Tennessee, ha destato scalpore dopo essere sopravvissuta a due tentativi di esecuzione mediante iniezione letale. La donna era stata condannata a morte per l'omicidio di una compagna di classe di 19 anni, avvenuto nel 1995. Il caso riaccende il dibattito sulle procedure di esecuzione e sulla loro efficacia.
Giappone: più cara la residenza permanente
Il Giappone ha deciso di aumentare la tassa per il permesso di soggiorno permanente, passando da 56 a circa 1.105 euro. Non solo: i richiedenti dovranno dimostrare di conoscere la lingua, la storia e i costumi del Paese, oltre a possedere un reddito almeno pari alla media nazionale. Una stretta che mira a selezionare maggiormente i nuovi residenti.
Milizia irachena sospende le attività militari
In Iraq, la milizia filo-iraniana Kataib Hezbollah ha annunciato la sospensione delle proprie attività militari in seguito al ritiro degli Stati Uniti dal Paese. Il gruppo si è detto disponibile al dialogo con il governo di Baghdad sulla questione delle armi, segnando un possibile cambio di strategia.
Flydubai cancella i voli per Israele
La compagnia aerea Flydubai ha sospeso tutti i voli da e per Israele dopo quanto accaduto ieri a bordo di un volo diretto a Tel Aviv. L'episodio, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti, ha portato a una decisione immediata per garantire la sicurezza dei passeggeri.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.