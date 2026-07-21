Eterno lascia la Lega: l’annuncio sui social, «Non entrerò in nessun altro partito»

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Ferenc Venturelli, conosciuto sui social con il nome di “Eterno”, ha annunciato di aver lasciato la Lega. La comunicazione è arrivata attraverso un lungo post pubblicato sui suoi profili social, nel quale ha salutato il partito, ringraziato chi lo ha sostenuto durante il suo percorso politico ed escluso l’ipotesi di aderire ad altre forze politiche.

«Lascio la Lega», scrive Venturelli in apertura del messaggio. «Voglio ringraziare chiunque abbia creduto in me e anche chi non ha creduto in me. È stata una bella esperienza e ho avuto il piacere di conoscere della gente meravigliosa».

Nel post, l’ex leghista ribadisce poi la volontà di non proseguire la propria esperienza all’interno di altri partiti: «Avviso già che non ho l’intenzione di passare ad un altro partito. La mia parola che porterò fino alla tomba è che se muoio, muoio con la Lega. Dal momento che la lascio non entrerò con nessun altro partito perché per me questa è una questione di principio».

Parole che segnano la fine della sua esperienza nel Carroccio, ma che non chiariscono quale sarà il suo futuro. Venturelli ha infatti escluso un passaggio ad altre forze politiche, senza specificare se intenda continuare a fare politica come indipendente oppure se il suo rappresenti un definitivo passo indietro dalla scena politica.

Il messaggio si conclude con un ringraziamento rivolto alla Lega: «Alla Lega devo solo dire grazie». Venturelli ha inoltre rivolto un pensiero al leader del partito, Matteo Salvini, ringraziandolo e definendolo «una persona meravigliosa», esprimendo nei suoi confronti stima e riconoscenza per il percorso condiviso.

Al momento Venturelli non ha reso note le motivazioni che lo hanno portato a lasciare la Lega, né sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte del partito in merito alla sua decisione.