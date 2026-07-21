Eterno lascia la Lega: «Non passerò a nessun altro partito»

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Si chiude l’esperienza politica nella Lega di Ferenc Venturelli, conosciuto sui social con il nome di “Eterno”. Ad annunciare la decisione è stato lo stesso ormai ex leghista con un lungo messaggio pubblicato sui propri profili social, nel quale ha salutato il partito, ringraziato chi lo ha sostenuto e chiarito che non entrerà a far parte di altre forze politiche.

L’annuncio è arrivato con parole nette: «Lascio la Lega», scrive Venturelli all’inizio del post, spiegando di voler chiudere il proprio percorso all’interno del Carroccio.

«Voglio ringraziare chiunque abbia creduto in me e anche chi non ha creduto in me. È stata una bella esperienza e ho avuto il piacere di conoscere della gente meravigliosa», si legge nel messaggio pubblicato sui social.

L’ex esponente leghista ha poi escluso qualsiasi ipotesi di adesione ad altri partiti: «Avviso già che non ho l’intenzione di passare ad un altro partito. La mia parola che porterò fino alla tomba è che se muoio, muoio con la Lega. Dal momento che la lascio, non entrerò con nessun altro partito perché per me questa è una questione di principio».

Le parole di Venturelli, tuttavia, non chiariscono se il suo impegno politico terminerà con l’uscita dalla Lega oppure se proseguirà in forma indipendente. Nel messaggio, infatti, l’ex leghista si limita a escludere un approdo in altre forze politiche, senza fare riferimento a un eventuale percorso autonomo o civico.

Il post si conclude con un ultimo messaggio di riconoscenza nei confronti del partito: «Alla Lega devo solo dire grazie».

Al momento Venturelli non ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a lasciare la Lega e non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte del partito in merito alla sua decisione.