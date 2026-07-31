Eterno si paragona a Gesù dopo l’addio alla Lega: il post divide i social, «Traditore? Chi è senza peccato scagli la prima pietra»

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Dopo aver lasciato la Lega e aver annunciato il suo approdo in Futuro Nazionale, Ferenc Venturelli, conosciuto sui social con lo pseudonimo “Eterno”, torna a far discutere con un post pubblicato sui propri profili.

Nell’immagine condivisa, il giovane attivista si ritrae in una rappresentazione ispirata a Gesù, accompagnata dalla frase: «Traditore? Chi è senza peccato scagli la prima pietra». Un messaggio che sembra rispondere direttamente alle critiche ricevute dopo il cambio di partito.

Nella descrizione del post, Venturelli respinge con decisione l’accusa di tradimento, sostenendo che cambiare posizione politica non rappresenti una colpa, ma una scelta maturata nel tempo.

«Ancora mi si appella con l’ingiusta accusa di tradimento, quasi che il mutare di una decisione fosse una colpa imperdonabile e non già un atto di coscienza e di responsabilità.

È vero: in tempi non lontani avevo dichiarato la mia volontà di rimanere nella Lega. Ma coloro che pronunciano sentenze senza conoscere i fatti ignorano le intricate dinamiche che si celano dietro le porte delle stanze dove si prendono le decisioni. Non tutto ciò che appare semplice agli occhi degli osservatori corrisponde alla realtà dei fatti.

Da quando in qua all’uomo è negata la facoltà di riconsiderare il proprio cammino? Da quando il pensiero deve essere imprigionato in una promessa pronunciata in un momento diverso, dinanzi a circostanze che possono mutare?

Si può nutrire affetto e rispetto per una comunità politica, si può averne difeso i valori e condiviso il percorso, e tuttavia giungere al momento in cui le condizioni rendono necessario scegliere una nuova via. Quando un’organizzazione che dovrebbe sostenerti finisce invece per ostacolare il tuo operato e il tuo slancio, allora il dovere verso sé stessi impone di assumere le decisioni più opportune.

Io sono ancora giovane, e il sentiero innanzi a me è lungo. Ho davanti a me anni di battaglie, di esperienze e di impegno. Non guardo dunque al passato con rancore, ma al futuro con la determinazione di chi sa che ogni scelta, anche la più difficile, può essere compiuta con dignità e fermezza.

Delle vostre etichette me ne frego!»

Il post ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti, dividendo il pubblico tra chi interpreta l’immagine come una provocazione simbolica e chi la considera eccessiva. Al momento non risultano repliche ufficiali da parte della Lega o di esponenti di Futuro Nazionale.