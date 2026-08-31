Eterno, spunta una nuova testimonianza sulla presunta aggressione: «La violenza c’è stata»

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Nuovi elementi emergono sulla vicenda che ha coinvolto Ferenc Venturelli, conosciuto come “Eterno”, che ha denunciato di essere stato aggredito all’interno di un locale della provincia di Reggio Emilia. Venturelli, in passato militante nella Lega e oggi esponente di Futuro Nazionale, ha raccontato la propria versione dell’accaduto. Ora, sui social, un ragazzo che sostiene di essere stato presente quella sera ha pubblicato una testimonianza nella quale ricostruisce quanto avrebbe visto. Il giovane precisa di essere marocchino e di schierarsi dalla parte di Eterno: «Ero al locale, Eterno non ha fatto il nome del locale e quindi non lo farò nemmeno io». Secondo il testimone, la tensione sarebbe iniziata già nelle prime fasi della serata. Nel suo racconto, Eterno e i suoi amici sarebbero stati infastiditi da alcuni ragazzi, sia all’interno del locale, sia nei bagni e successivamente all’esterno, nella zona dei tavolini. Sempre secondo la testimonianza, Eterno e un suo amico avrebbero tentato di parlare con uno dei ragazzi coinvolti. Il giovane sostiene che quest’ultimo avrebbe continuato a insultare Venturelli in arabo e che, mentre erano seduti, avrebbe allungato una mano sotto il tavolo, stringendo le parti intime di Eterno. A quel punto, secondo la ricostruzione del testimone, Venturelli avrebbe reagito con un pugno. Il ragazzo afferma inoltre che Eterno avrebbe poi continuato a colpire l’altro uomo con diversi pugni al volto. La situazione, sempre secondo il post pubblicato sui social, sarebbe poi degenerata ulteriormente: un’altra persona sarebbe intervenuta lanciando sedie e danneggiando alcuni tavolini. Il testimone riferisce inoltre di aver visto estrarre un piccolo coltello, precisando però di non sapere se sia stato effettivamente utilizzato. Particolarmente netto il passaggio finale della testimonianza: «Il locale dice che non c’è stata violenza? C’è stata eccome». Il ragazzo ribadisce quindi di considerare reale l’aggressione denunciata da Eterno. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione personale pubblicata sui social e non di un accertamento ufficiale dei fatti. La dinamica dell’accaduto dovrà essere verificata attraverso eventuali immagini delle telecamere di sicurezza, altre testimonianze e gli accertamenti delle forze dell’ordine. Resta dunque da chiarire nei dettagli cosa sia accaduto quella sera e quali responsabilità possano essere attribuite alle diverse persone coinvolte.