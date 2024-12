Europa League: le italiane possono centrare la terza finale consecutiva?

La nuova fase campionato di Europa League ha già fatto il giro di boa. Oltre la metà delle partite antecedenti spareggi e ottavi di finale è stata già disputata e a questo punto è già possibile tracciare un bilancio della situazione per decifrare il prosieguo del torneo. La speranza dei calciofili italiani è che ancora una volta il tricolore possa addobbare il trofeo della vecchia Coppa UEFA. Per diverso tempo le squadre provenienti dalla Serie A hanno faticato prima di tornare a gioire in questa competizione. Nel 2024 l’Atalanta ha vinto l’Europa League 25 anni dopo l’ultimo successo di un’italiana ed è stata la prima formazione dello Stivale a riuscirci da quando la manifestazione ha cambiato nome. Già nel 2023, però, la Roma aveva sfiorato l’impresa arrendendosi nella finale contro il Siviglia soltanto ai rigori. I presupposti per i quali l’Italia possa arrivare all’ultimo atto per la terza volta di fila non sono pochi.

Ad oggi la formazione che sta entusiasmando più di tutte è la Lazio. In assoluto e non solo guardando al novero delle partecipanti italiane, che include anche la Roma. I biancocelesti si trovano infatti ai vertici della classifica e dopo aver vinto con merito 4 partite consecutive hanno commesso solo un mezzo passo falso pareggiando a reti inviolate contro il modesto Ludogorets, senza compromettere però la loro posizione. Marco Baroni era arrivato nella capitale in mezzo allo scetticismo generale, ma sta già facendo meglio dei suoi recenti predecessori. La Lazio non lotta solo per l’Europa, ma anche per lo Scudetto. Si tratta indubbiamente di una delle compagini da tenere maggiormente sott’occhio, sebbene gli addetti ai lavori diano più credito ad altre squadre ritenute ancora più attrezzate.

L’approdo alla fase successiva è già aritmeticamente garantito per gli aquilotti, ma c’è da capire se bisognerà giocare o meno i playoff. A guardare le quote sul passaggio turno di Europa League la Lazio è la grande favorita insieme all’Athletic Bilbao per primeggiare addirittura nella classifica unica. A dispetto del blasone, il Tottenham potrebbe incontrare più difficoltà del previsto e soffrire il peso della responsabilità, sentendo il fiato sul collo. Molto più complesso, invece, il quadro della Roma, che in questa stagione ha già cambiato 2 volte allenatore e che spera di risorgere finalmente grazie a Claudio Ranieri, sotto la cui guida è arrivato un pareggio insperato proprio in casa degli Spurs.

Non è escluso che questa edizione dell’Europa League non possa regalarci persino un derby della capitale. Nelle ultime annate i giallorossi hanno dimostrato ampiamente di tenere a questo torneo, già dai tempi di Paulo Fonseca, che si giocò la semifinale del 2021 contro il Manchester United pur sapendo che il suo destino fosse già scritto, dato il precedente annuncio sull’arrivo di José Mourinho. Anche l’anno scorso i lupacchiotti sono giunti ad un passo dalla finalissima, creando più di qualche grattacapo al Bayer Leverkusen fino a quel momento imbattuto in tutte le competizioni. Considerando che in campionato la Roma sembra avere ben poche speranze di risalire la china e di qualificarsi per le prossime coppe internazionali, puntare sull’Europa League potrebbe essere proprio la soluzione ideale per salvare questa stagione.