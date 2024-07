Fabio Celia e la sicurezza in Calabria: Un reparto di prevenzione crimine a Catanzaro

Reparto prevenzione crimine Polizia di stato / Celia: il dipartimento di pubblica sicurezza ascolti la richiesta dei sindacati di Polizia Siulp e fsp polizia per istituire sede a catanzaro



Nota stampa del Capogruppo Pd Fabio Celia.

"Il dibattito inerente la possibile istituzione del Reparto di prevenzione crimine della Polizia a Catanzaro, a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane e che ormai ha assunto una dimensione regionale, ha posto l’evidenza delle motivazioni esclusivamente tecniche espresse dai rappresentanti sindacali della Polizia di Stato, il Segretario Generale Provinciale del Siulp Gianfranco Morabito ed il Segretario Nazionale di Fsp Polizia di Stato Giuseppe Brugnano.

Gli stessi hanno giustamente messo in risalto come la localizzazione del Reparto nel Capoluogo di Regione rappresenterebbe una risposta strategica del Governo in termini di sicurezza sul territorio in grado di rilanciare anche l’operatività dei vari servizi operativi della Questura e dei commissariati. Una scelta, quindi, che risponde puramente a ragioni di funzionalità della Polizia di Stato e che non concede spazi a sterili campanilismi da bar dello sport.

Non posso che sposare totalmente la proposta avanzata dalle Organizzazioni sindacali Siulp ed Fsp Polizia nei confronti del Dipartimento di Pubblica sicurezza. Le analisi prospettate dai sindacalisti sono legate alla visione di chi svolge questo delicato lavoro sul nostro territorio per garantire la sicurezza e la legalità dei cittadini. Per tale motivo, sarebbe opportuno che, nell'ottica di una imminente rimodulazione delle sedi dei Reparti prevenzione crimine su base regionale e nazionale, venga individuata la città di Catanzaro come localizzazione più opportuna e maggiormente rispondente ai bisogni di sicurezza e di presenza delle forze dell’Ordine".