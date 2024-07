Ritmi infuocati e viaggio sonoro con i Fan Fath al: appuntamento imperdibile del 4 maggio

Sabato 4 maggio segna un momento epico per gli amanti della musica balcanica con l'appuntamento dei Fan Fath al. Alle 21:30, la scena si trasformerà in un'esperienza sensoriale travolgente, un viaggio attraverso tradizione e innovazione, unendo ottoni e percussioni in un ritmo coinvolgente.

Non lasciatevi sfuggire l'appuntamento del 4 maggio con i Fan Fath al, perché sarà un'opportunità unica per immergersi in una storia musicale che ha il potere di unire culture e generazioni, in un abbraccio di suoni e passioni.