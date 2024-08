Fatti di Musica 2024: emozioni e brividi con Nello Daniele a Marina di Gioiosa

Un mare calmissimo e la luna piena che si specchiava con il suo fascio di luce, hanno fatto da perfetta cornice ad un live che ha regalato emozioni e finanche momenti di commozione sul lungomare di Marina di Gioiosa Ionica, davanti alla Torre del Cavallaro, splendida località turistica del reggino. A 10 anni esatti dal 15 agosto del 2014, quando Fatti di Musica presentò l’ultimo concerto in Calabria di Pino Daniele al Teatro dei Ruderi di Diamante, sono tornate nel Festival le emozioni, la magia e i ricordi di quella notte, grazie a Nello Daniele e ad alcuni straordinari musicisti che lo accompagnarono nell’incisione dell’album capolavoro Nero a metà: Gigi De Rienzo al basso, Ernesto Vitolo, tastiere, Marco Zurzolo, sax, Claudio Romano batteria.

Un live prezioso, predisposto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, con la collaborazione di Comune ed Associazione “Ripartiamo da cento”, esclusiva di Fatti di Musica, il Festival del Live d’Autore ideato e organizzato da Ruggero Pegna.

Davanti a cittadini e turisti, molti anche provenienti dalla Campania, Nello Daniele, fratello di Pino ma oramai musicista dalla propria identità artistica, come attesta l’ultimo album E che cé resta, ha eseguito brani tratti della sua ricca discografia ed una serie di successi senza tempo che appartengono alla storia della canzone d’autore italiana e non solo: Je so’ pazzo, Yes I Know My Way, Quanno chiove, Napule è, A me piace ‘o blues e altri ancora, accompagnati dal coro del pubblico e dai telefonini in modalità video per immortalare ogni pezzo.

Canzoni intramontabili che fanno rimpiangere la scomparsa prematura di un autentico genio, riportato dal vivo dalla bravura, dalla chitarra e dalla voce di Nello che, insieme a quei magnifici musicisti, riesce nel miracolo di fare avvertire la sua presenza, la sua anima, il suo fascino.

Non si è trattato di improbabili cover, ma di una naturale prosecuzione di un percorso artistico e umano, una sorta di eredità di famiglia, capace di stregare ed emozionare.

“In questo momento in cui è più importante il personaggio della musica, andata in secondo piano da un po’ di anni – ha affermato Nello Daniele in un’intervista pre concerto - noi cerchiamo di non rinnegare da dove siamo venuti, cioè il jazz, il blues, il rock, il pop. Non seguiamo le mode, come il rap, il trap, ma facciamo la nostra musica. La musica di Pino mi dà l’energia per continuare, senza dovere essere alla moda. Oggi ci sono i Geolier, i Luchè, Sfera Ebbasta, bravissimi, ma è anche giusto continuare ad avvicinare i ragazzi alla musica vera, di qualità. La gente ci dimostra ogni sera che vuole questi suoni, vuole anche jazz, blues, poesia – prosegue Nello Daniele - Pino ha preso quattro generazioni ed è una grande responsabilità portare dal vivo la sua musica, il suo nome; per me non è mai andato via, è con me, mi sento gli occhi addosso e cerco di non sbagliare, è un onore ma anche una grande responsabilità!” .

Ad incantare il pubblico nelle due ore di concerto, terminato con diversi bis, i possenti assoli di Zurzolo, che ha regalato splendidi duetti voce e sax e le incursioni degli altri mitici musicisti che hanno firmato pagine antologiche della canzone d’autore. Assistere al concerto di Nello Daniele è consigliato a chiunque abbia amato e continui ad amare Pino e, con l’occasione, si potrà scoprire l’altro sorprendente talento di famiglia, capace di riempire un grande vuoto nella musica italiana.

A fine concerto autografi e foto per tutti, davanti a qual mare immobile che attrae turisti da ogni parte, perfetto sfondo naturale per arricchire di poesia una notte indimenticabile.

Prossimo evento voluto e predisposto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, il concerto di Paolo Belli con la sua Big Band a Locri del prossimo 22 agosto. Confermati anche 2 appuntamenti con la musica/cabaret di Nino Frassica e i Los Plaggers Band il 20 a Palmi per la Varia e il 21 agosto a Luzzi (CS). Fatti di Musica è Festival storicizzato incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 - Pac 2010/2020 az. 6.8.3 – Calabria Straordinaria” della Regione Calabria. Per ogni informazione tel 0968441888 www.ruggeropegna.it, pagine fb di artisti e festival.