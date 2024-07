Festa di San Giovanni nel Qr Santo Janni: “Celebrazione Patronale” - "U Figghju & Colacino" e “Santino Cardamone”

Il quartiere di Santo Janni festeggia San Giovanni Battista con due giorni di eventi, tradizioni e spettacoli imperdibili il 29 e 30 giugno 2024. Unitevi alla celebrazione e rendete questo evento indimenticabile con la vostra partecipazione!

CATANZARO - Il quartiere di Santo Janni, Catanzaro, si prepara a celebrare la festa patronale di San Giovanni Battista con un programma ricco di eventi e intrattenimento che si terrà il 29 e 30 giugno 2024. L'evento, organizzato dal Comitato San Giovanni 2000, promette di essere un'occasione imperdibile per tutte le età, grazie anche al sostegno del Consigliere Luigi Levato.

29 Giugno: Inizio con la tradizione e il divertimento

La festa avrà inizio il 29 giugno alle ore 18:00 con la "Santa Messa" presso la Parrocchia Maria Madre Della Chiesa a Santo Janni. La celebrazione eucaristica sarà un momento di grande spiritualità, dove i fedeli potranno raccogliersi in preghiera e rendere omaggio al Santo Patrono. La messa sarà accompagnata da canti liturgici eseguiti dal coro parrocchiale, rendendo l'atmosfera ancora più solenne e toccante.

Alle ore 18:30 seguirà la processione del Santo Patrono per le vie del quartiere. La statua di San Giovanni Battista, splendidamente adornata con fiori e luci, sarà portata in corteo dai volontari del comitato. Il percorso della processione attraverserà le principali vie di Santo Janni, accompagnato da preghiere, canti e la partecipazione entusiasta dei residenti, creando un senso di unità e devozione comunitaria.

La serata proseguirà con uno spettacolo atteso da molti: alle 21:30, Ivan Colacino e Enzo Colacino porteranno sul palco "U Figghju & Colacino". Questo duo dinamico è conosciuto per le loro esibizioni comiche e divertenti, che promettono di regalare una serata piena di risate e allegria. Lo spettacolo, che racconta con ironia e affetto la vita e le tradizioni di Catanzaro, sarà un'occasione per rivivere storie e aneddoti della nostra città, facendo ridere e riflettere il pubblico.

30 giugno: musica live e la grande riffa

La seconda serata, il 30 giugno, sarà altrettanto entusiasmante. Alle ore 21:30, il cantautore folk blues direttamente da Santino Cardamone, noto per la sua partecipazione a X Factor e le sue influenze musicali che spaziano da Vinicio Capossela a Iron Maiden, salirà sul palco. Con il suo album di debutto "Uomini ribelli" ancora fresco di stampa, Santino è pronto a catturare il pubblico con le sue performance coinvolgenti. Con la sua voce unica e le sue canzoni poetiche, Santino trasporterà gli spettatori in un viaggio musicale che esplora temi universali come l'amore, la libertà e la ribellione. Il suo stile autentico e la sua presenza scenica magnetica renderanno la serata indimenticabile.

Premi e Riffa

Un altro momento clou della festa sarà la grande riffa, con l'estrazione dei premi il 30 giugno alle ore 23:30. Tra i premi in palio:

- 1° Premio: Buono Vacanza di €1.000 presso un'agenzia di viaggi.

- 2° Premio: Buono di €300 presso Mirarchi Car Service srl.

- 3° Premio: Buono spesa di €100.

- 4° Premio: Buono spesa per un centro benessere per 2 persone.

I vincitori dovranno esibire il biglietto entro 60 giorni dall’estrazione per ritirare i premi.

Una Festa per tutti

Oltre agli spettacoli serali, la festa offrirà intrattenimenti vari tra cui la giostra della famiglia Marsico, bancarelle, panini, salsicce e patate, creando un’atmosfera di gioia e condivisione.

Unitevi alla festa!

Segnate sul calendario le date del 29 e 30 giugno 2024 e non perdete l'occasione di partecipare a questo straordinario evento comunitario in Piazza Padre Pio. Saranno due giorni di musica, tradizione e divertimento, un'opportunità perfetta per riunirsi e celebrare insieme a Santo Janni.

La vostra partecipazione è fondamentale per il successo della festa! Portate con voi amici e familiari, e unitevi a noi per rendere questo evento ancora più speciale. La festa patronale è un momento di incontro, di celebrazione e di condivisione: la vostra presenza farà la differenza!



San Giovanni Battista è l'unico Santo, insieme alla Vergine Maria, di cui si celebra il giorno della

nascita terrena (24 Giugno), oltre a quello del martirio (29 Agosto). Tra le due date, però,

quella più usata per la venerazione e la prima. È patrono dei monaci, battezzò Gesù nelle

acque del fiume Giordano, morì martirizzato ed è chiamato "Precursore" perché annunciò la

venuta di Cristo.

Celebre l'episodio in cui sussultò di gioia nel grembo della madre, Elisabetta, quando ricevette

la visita di Maria. Cari fratelli e sorelle, S. Giovanni Battista in questo pellegrinaggio terreno

ci sprona ad avere maggiore luminosità, sulle parole di Papa Francesco a suo riguardo:

«Tre vocazioni in uomo: preparare, discernere, lasciare crescere il Signore e diminuire se

stesso. Un cristiano dev'essere un uomo che sappia abbassarsi perchè il Signore cresca, nel

cuore e nell'anima degli altri"

Programma Religioso

Venerdi 21 giugno Inizio Triduo di Preghiera

Ore 17:30 S. Rosario - Ore 18:00 S. Messa

Sabato 22 giugno

Ore 17:30 S. Rosario - Ore 18:00 S. Messa

Domenica 23 Giugno

Ore 10:30 S. Rosario - Ore 11:00 S. Messa

Lunedi 24 Giugno Festa Liturgica di S. Giovanni Battista

Ore 17.30 S. Rosario - Ore 18:00 S. Messa

Sabato 29 Giugno Solennità dei SS. Pietro e Paolo

Ore 08.00 S. Rosario - Ore 08:30 S. Messa

Ore 17:30 S. Rosario - ore 18:00 S. Messa

Ore 18:30 Processione del Santo per le vie principali

del quartiere S. Janni

N.B. Per quest'anno la processione di S. Giovanni Battista verrà celebrata Sabato 29 giugno, dal prossimo anno sarà il 24, giorno della Solennità del Santo

Un ringraziamento al Comitato Festa per la collaborazione