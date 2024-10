Festival d'Autunno XXI: il musical "Mare Fuori" arriva a Catanzaro, unica data in Calabria con gli attori della serie TV.

XXI Festival d’autunno, mercoledì arriva l’attesissimo “Mare fuori”, unica data in Calabria. In scena gli stessi attori della serie tv: Maria Esposito (Rosa Ricci), Enrico Tijani (Dobermann), Giuseppe Pirozzi (Micciarella). Il cantautore Andrea Sannino è Beppe

Dopo una domenica mattina trascorsa al Parco della Biodiversità con “A piedi nudi sull’erba”, l’incontro di yoga condotto da Vincenzo Bosco, allievo in India di Sathya Sai Baba, che, a conclusione del weekend “Tra Oriente e Occidente”, ci ha condotti alla riscoperta del Prana e dell’energia interiore, oltre che alla pratica dello Hatha yoga, il Festival d’autunno si prepara alla tre giorni di “Napul’è”, dedicata a Napoli e alla musica napoletana. L’incipit è affidato a uno degli eventi più attesi dell’edizione 2024, il musical “Mare Fuori”, proposto in esclusiva regionale.

In attesa della quinta stagione televisiva, è infatti cominciato il conto alla rovescia per mercoledì 30 ottobre, quando alle ore 21 nel Teatro Politeama si aprirà il sipario sulla versione teatrale della seguitissima serie tv, che ha totalizzato milioni di spettatori in tutto il mondo, impreziosita dalla colonna sonora originale e dalla regia di Alessandro Siani - con le coreografie di Marcello e Mommo Sacchetta, le scene di Roberto Crea e i costumi di Eleonora Rella. Il debutto a Catanzaro inaugura il nuovo tour nei maggiori teatri di tutta Italia, che probabilmente confermerà i record della passata stagione, premiata dal sold out a ogni data, per un totale di oltre 100mila spettatori.

Al Politeama arriveranno alcuni degli interpreti che danno il volto ai personaggi più amati della serie televisiva: ci sarà la splendida Maria Esposito (Rosa Ricci), Enrico Tijani (Dobermann), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Antonio Orefice (Totò delle prime due stagioni), Antonio D’Aquino (Milos) e Carmen Pommella (una delle guardie della versione televisiva). Uno tra i personaggi più attesi è quello dell’educatore Beppe, centrale di tutta la storia: in questa versione sarà interpretato dal cantautore Andrea Sannino.

Siete tra i protagonisti di una delle serie italiane più viste di tutti i tempi. Come vi fa sentire questo? Avete mai paura di deludere il pubblico che vi ama così tanto?

«Sono stato scelto da Alessandro Siani, come protagonista del musical - ha detto il cantautore Andrea Sannino - Il mio è un percorso musicale, per cui “Mare fuori” è un mondo nuovo con grandi responsabilità. ll musical ha avuto numeri straordinari andando oltre le aspettative, ma quello che più conta è il messaggio che porta. Mi ha convinto, infatti, il monito di speranza che lancia ai giovani, tante canzoni scritte da Alessandro incarnano il desiderio di riscatto».

Qualche aneddoto durante queste tournée: c’è mai stato qualcuno che ha fatto qualcosa di folle pur di vedervi da vicino o fare un selfie?

«La cosa straordinaria che ci è capitata è che, pur iniziando ogni spettacolo alle 21, persino alle due del pomeriggio trovavamo già la gente in fila ad aspettarci. A volte mi chiedo: io lo farei per qualcun altro? Forse no, ma questo dimostra quanto sia forte il rapporto con il nostro pubblico».

Pensavate mai di ottenere un successo simile, mentre giravate la prima stagione della serie televisiva?

«Assolutamente no – ha aggiunto Antonio Orefice - Posso dire che il vero successo è arrivato grazie all’inconsapevolezza. Andavamo sul set con leggerezza, regnava una grande armonia, stavamo bene insieme.

E questa è stata la strada giusta».

Qual è il segreto, secondo voi, che tiene incollati tutti questi spettatori,sia alla tv che a teatro, a vedere Mare fuori?

«L’autenticità del prodotto, la presenza di personaggi veri, il nostro vissuto personale – ha detto ancora Orefice - Quando stavamo sul set, non avevamo bisogno di calpestarci i piedi l’un l’altro, ma volevamo raccontare veramente il progetto. Abbiamo fatto squadra in maniera vincente, cosa che ci ha permesso di raccontarci a 360 gradi insieme ai nostri personaggi».

Completeranno il cast Mattia Zenzola, Giulia Luzi, Emanuele Palumbo, Leandro Amato, Antonio Rocco, Christiano Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia, Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, Anna Capasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari.

«Quella al Teatro Politeama è l’unica data in Calabria del musical Mare Fuori, che conclude quest’anno il suo tour italiano – ha sottolineato il direttore artistico del Festival d’autunno Antonietta Santacroce -. Questo significa che lo spettacolo di Catanzaro è l’ultima opportunità per vedere dal vivo i protagonisti di questa serie televisiva di successo planetario che ha fatto conoscere di più Napoli in tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Canada, all’America Latina, oltre che in Germania, Francia e nei Paesi nordici. In tutto il mondo la serie ha raggiunto vette d’ascolto incredibili e noi siamo felici di poter offrire al nostro pubblico uno spettacolo così importante per il messaggio che lancia, ma anche per lo straordinario successo che lo accompagna e la fama che lo precede. Fama meritata perché si tratta di uno spettacolo impegnativo dal punto di vista tecnico, maestoso nelle scenografie e negli effetti speciali, ricco di attori, ballerini, cantanti che daranno nuova vita e vivacità al teatro Politeama».

La tre giorni di “Napul’è” del XXI Festival d’autunno - sostenuto da Regione Calabria/Calabria Straordinaria; Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; Comune di Catanzaro, Fondazione Carical, oltre che da vari Enti privati – proseguirà il 31 maggio, alle 21 sempre al Teatro Politeama, con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Brutia, dal titolo “Accarezzame. Canti di amore e gelosia” , un omaggio alle canzoni napoletane più famose della tradizione e l’1 novembre alle ore 19 nel Museo Marca con il concerto del duo Ebbanesis, Viviana Cangiano e Serena Pisa che proporranno “La canzone napoletana 4.0”.

Info

tel. 351. 7976071

www.ticketone.it/artist/festival-autunno/

facebook.com/festivalautunno

instagram.com/festivaldautunno_official

www.festivaldautunno.com