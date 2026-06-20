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Fiori fra le macerie, Catanzaro chiude il tour di Raffaele Donato: il 24 giugno il gran finale a Palazzo De Nobili

Redazione
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"Fiori fra le macerie": a Catanzaro il gran finale del tour letterario di Raffaele DonatoIl 24 giugno l’appuntamento a Palazzo De Nobili prima del debutto teatrale a Reggio Calabria e dello sbarco internazionale nel 2027.

CATANZARO – Si concluderà mercoledì 24 giugno, nella prestigiosa cornice della Sala Concerti di Palazzo De Nobili a Catanzaro, la prima tranche del fortunato tour letterario dello scrittore, poeta e autore teatrale Raffaele Donato. Un viaggio culturale intenso tra memoria e poesia che, prima di fare tappa nella sua Calabria – terra d'origine e costante linfa ispiratrice –, ha già registrato un grande successo di pubblico e critica nelle città toscane di Pistoia e Lucca.

Il percorso nasce sulla scia della straordinaria accoglienza riservata al romanzo "Fiori fra le macerie" (BookSprint Edizioni). L'opera, la cui parabola è partita all'interno del cartellone di *Pistoia Capitale del Libro 2026, ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Ministero della Cultura, un riconoscimento istituzionale di altissimo valore a cui si è affiancato il forte supporto del territorio calabrese, attraverso il patrocinio della Provincia di Catanzaro e delle singole amministrazioni comunali.

Il tour ha già vissuto momenti di profonda intensità emotiva nei giorni scorsi. Il 19 giugno a Miglierina, dopo i saluti istituzionali del sindaco Marco Torchia e l'introduzione della moderatrice Veruska Pingitore, le pagine del libro hanno preso vita grazie alle letture della locale Compagnia Teatrale Migliarese. Il 20 giugno a Gimigliano l'evento è stato aperto dal sindaco Laura Moschella e dal consigliere alla Cultura Salvatore Cubello, per poi essere impreziosito dall'interpretazione dell'attrice e regista Angelica Artemisia Pedatella insieme alla compagnia Ba17.

 L'evento di Catanzaro: il programma del 24 giugno

L'appuntamento nel capoluogo calabrese si preannuncia ricco di interventi di rilievo:

 * **Saluti Istituzionali:** Affidati all'Assessora alla Cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi

 Moderazione:A cura del dottor Sergio Gaglianese, presidente del progetto "La Tazzina della Legalità", di cui lo stesso Donato è coautore e attivo sostenitore.

 *Ospiti d'Onore:La serata vedrà la partecipazione del celebre cantante e attore Giovanni Amodeo, noto a livello internazionale per il suo acclamato spettacolo "La Rossa", tributo a Milva. L'artista omaggerà l'evento con un atteso intervento artistico.

A settembre il teatro civile a Reggio Calabria con "La storia di Michele"

Dopo la pausa estiva, l'impegno civile di Raffaele Donato si sposterà sul palcoscenico. A settembre, presso il Cartoline Club di Reggio Calabria, debutterà "La storia di Michele", un intenso monologo scritto da Donato che accende i riflettori sulla drammatica e dolorosa vicenda di un maestro omosessuale calabrese, deportato durante il periodo fascista.

Lo spettacolo vanta un team artistico di eccellenza assoluta:

 Regia e Interpretazione:Sabrina Iorio prestigiosa attrice e regista cinematografica e teatrale.

 Contributo Vocale Il cantante Giovanni Amodeo

 Musiche Originali: Una colonna sonora interamente composta per l'occasione dal maestro Salvatore Familiari

Successivamente al debutto reggino, a fine settembre il tour letterario riprenderà il suo cammino nazionale toccando grandi città come Roma, Firenze, Milano e Fanano.

Oltre i confini: il debutto globale nel 2027

L'orizzonte artistico di Donato guarda già al mercato internazionale. Il fulcro del lavoro futuro è infatti proiettato verso il2027, anno in cui uscirà il nuovo e attesissimo romanzo "Binari di carta"

L'opera verrà distribuita in esclusiva per i mercati esteri: per il pubblico di lingua inglese uscirà con il titolo "Paper Tracks"*l mentre una seconda edizione sarà interamente tradotta in lingua spagnola.

 "Binari di carta sarà un viaggio immaginario, un cammino intenso e poetico che si spinge verso la ricerca più alta di cosa sia l'Amore", anticipa l'autore. "Niente di più e niente di meno: l'essenza stessa del sentimento universale."


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