Firenze Contemporary III

23 – 31 marzo 2024 Art Art - Armando Xhomo Gallery Via Ghibellina 105 – 107 – 111 50122 Firenze

Apertura: da lun a dom 15-22 Vernissage: sabato 23 marzo ore 18-20 A cura di: Cristina Madini

Entrata libera. Non è richiesta prenotazione.

Dal 23 al 31 marzo prende vita la terza edizione di Firenze Contemporary – con sabato 23 marzo serata vernissage a cui seguono aperture speciali – per andare alla scoperta dell’arte contemporanea di Firenze.

L’evento, alla sua terza edizione, rappresenta un’alternativa o un arricchimento per chi è interessato alla scena emergente e meno istituzionale; un warm up organizzato da Rossocinabro non solo come anticipazione delle novità in mostra a Roma, ma anche come assaggio delle attività off che Rossocinabro si propone di sviluppare durante l’anno.

Le opere per questo evento provengono da tutto il Mondo. Pittura, scultura, fotografia e arte digitale vi aspettano nel centro di Firenze con una apertura straordinaria serale tutti i giorni fino alle 22 compresa la domenica.

From 23rd to 31st March Firenze Contemporary comes to life - with Saturday 23rd March evening vernissage followed by special openings - to discover contemporary art in Florence.

The event, at its second edition, is an alternative or an enrichment for those interested in the emerging and less institutional scene; a warm up organized by Rossocinabro not only as a preview of the novelties on display in Rome, but also as a taste of the off activities that Rossocinabro aims to develop throughout the year.

The works for this event come from all over the world. Painting, sculpture, photography and digital art await you in the center of Florence with an extraordinary evening opening every day until 10pm including Sunday.

Artisti in esposizione

Shafaq Ahmad (USA), Yuiko Amano (Japan/United Kingdom), Safaa Berra (France), Helga Borbàs (Hungary), Fabio Borg (Malta), Меglena Bozhanova (Bulgaria), Mariana Branco (Brazil), Jean-Marc Brégeault (France), Stella Caviart (Greece), Ioana Cobzaru (The Netherlands), Stavros Ditsios (Greece), Christine El Ojeil (Lebanon), Maria Evseeva (Russia/Spain), Fadiese (France), Jo Going (USA), Jean-Marie Guyaux (Spain), Stephen Harper (France), Chia-Yen Ho (Taiwan), Mi-ri Jeong (South Korea), Eva Kaiser (Salzburg/Austria), Agnieszka Kamińska (Poland), Bulgan Khatanbaatar (Mongolia/Germany), Rebeccah Klodt (USA), Kirsten Kohrt (Germany), Mariko Kumon (Japan), Gessica La Pira (Italia), Gudrun Latten (Germany), Liadaan (Australia), Denitsa Mihaylova (Bulgaria), Bobby Austin Mowbray (USA), Onsil (South Korea), Kseniya Oudenot (UK), Nina Pauloff (Finland), Elisabetta Pienti (USA), Alexandra Piras (Belgium), Marco Riha (Austria/Mexico), Clara Rump (The Netherlands), Marinela Rusu (Romania), Masayo Sakai (Japan), Riccardo Salusti (Italia), Sonia Salvetti (Italia), Dalia Slep (Lithuania), Dojoong Jo Soilart (South Korea), Raf Tarnawski (Poland/Sweden), Nancy Jo Ward (California/USA)

Sul web:

ROSSOCINABRO | exhibitions | Firenze Contemporary_3 | Firenze 23 – 31 marzo 2024

Condividi le tue foto su Facebook, Twitter e Instagram taggando i profili ufficiali:

Facebook @rossocinabrogallery

Instagram @rossocinabro_gallery

Twitter @rossocinabro

usando gli Hashtag #rossocinabro #rossocinabrogallery #firenzecontemporary