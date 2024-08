Forti temporali in arrivo nel weekend: allerta per nubifragi e grandine su molte regioni italiane

Il primo break dell'estate porterà una perturbazione intensa, con rischio elevato di fenomeni estremi come grandinate, downburst e un netto calo delle temperature. Le regioni del Centro-Nord saranno particolarmente colpite.

Le regioni più colpite e cosa aspettarsi durante il primo break estivo di agosto

Una potente perturbazione proveniente dal Nord Europa è in arrivo sull'Italia nel weekend del 17-18 agosto, portando con sé forti temporali, nubifragi e un elevato rischio di grandinate su molte regioni del Paese. Questo potrebbe rappresentare uno dei più significativi episodi di maltempo della stagione estiva 2024.

Sabato 17 agosto: il caldo estivo preludio a forti temporali

Nella giornata di sabato, la prima parte della giornata sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature elevate, con picchi che raggiungeranno i 36-38°C soprattutto nel Centro-Sud e sulle isole maggiori, come Sicilia e Sardegna. Tuttavia, l'intenso caldo sarà il preludio a una significativa instabilità atmosferica.

Verso il pomeriggio, temporali anche forti inizieranno a manifestarsi sull'arco alpino occidentale, Sardegna e sui rilievi del Centro Italia, con possibili estensioni alle aree pianeggianti e lungo i litorali, in particolare quelli adriatici.

Domenica 18 agosto: ondata di maltempo in arrivo, attenzione a grandinate e nubifragi

Domenica 18 agosto segnerà l'arrivo di una forte perturbazione temporalesca, con il rischio più elevato di maltempo nelle regioni del Centro-Nord. Qui, masse d'aria di origine diversa – calde dal Nord Africa e fresche dal Nord Europa – si scontreranno, creando condizioni ideali per lo sviluppo di temporali violenti.

Regioni come Liguria di Levante, Alta Toscana, coste venete ed emiliane, fino alle coste umbro-marchigiane, potrebbero essere le più colpite. Non sono da escludere grandinate e nubifragi intensi, con la possibilità di downburst – raffiche di vento violente – che potrebbero raggiungere velocità di 100 km/h. Questo potrebbe causare danni significativi e mettere a rischio la sicurezza in queste aree.

Calo delle temperature e cambiamento climatico: un weekend di svolta

Oltre ai fenomeni temporaleschi, si assisterà a un calo significativo delle temperature, che segnerà una pausa dal caldo intenso che ha caratterizzato le settimane precedenti. Questo cambio repentino nelle condizioni atmosferiche potrebbe rappresentare un punto di svolta non solo per il weekend, ma anche per l'intera stagione estiva.

Preparati: il weekend in arrivo sarà all'insegna del maltempo, con un drastico cambiamento climatico che potrebbe avere ripercussioni durature. Restate aggiornati sulle previsioni e seguite i consigli degli esperti per affrontare al meglio questa ondata di temporali.