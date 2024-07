Forza Italia: sold out la cena in Versilia coi big del Parlamento

I big della politica per dare entusiasmo ai propri sostenitori e simpatizzanti e per spiegare nel dettaglio obiettivi e intenzioni politiche di Forza Italia al Parlamento Europeo. Sono quattro gli appuntamenti organizzati dal coordinamento provinciale di Forza Italia tra la Versilia e la città di Lucca nei prossimi giorni.

Il primo è per domani, venerdì 24 maggio, all’Hotel Riviera di Lido di Camaiore con una cena di Forza Italia in Versilia a cui sono già previsti oltre 200 partecipanti. Ospiti della serata saranno il vice segretario nazionale di Forza Italia, l’onorevole Deborah Bergamini, assieme al capogruppo Fi alla Camera dei Deputati, Paolo Barelli. Con loro ci saranno anche il capogruppo Fi in consiglio regionale, Marco Stella, il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, il segretario provinciale Carlo Bigongiari e i candidati alle Europee Jacopo Ferri e Valentina Corsetti. Una serata che già registra il sold-out.

Domenica l’appuntamento sarà al Caffè Margherita in piazza XXIV maggio a Tonfano, nel comune di Pietrasanta, dove è attesa alle ore 18 per un incontro pubblico Stefania Craxi. Con lei anche l’onorevole Deborah Bergamini. La stessa Bergamini, sabato 1 giugno, sarà in tour per i comuni della Media Valle che si avvicinano al voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Con lei il segretario per la provincia di Lucca, Carlo Bigongiari: faranno tappa a Barga, Gallicano, Vergemoli e Borgo a Mozzano.

Sarà invece una serata dedicata al ricordo di Silvio Berlusconi e delle sue idee politiche quella organizzato per domenica 2 giugno alle ore 18 a Villa Bottini (via Elisa a Lucca). L’occasione sarà la presentazione del libro del giornalista Paolo Del Debbio (“In nome della libertà - La forza delle idee di Silvio Berlusconi”, edito da Piemme) che sarà presente all’incontro moderato dall’onorevole Bergamini. Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti.