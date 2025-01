Fratelli d'Italia, al via i congressi comunali in provincia di Catanzaro. La coordinatrice Wanda Ferro

Fratelli d’Italia inaugura una nuova fase di confronto e dibattito interno con l’avvio della stagione dei congressi comunali in provincia di Catanzaro. Un’occasione di grande partecipazione per tutti gli iscritti, che potranno contribuire attivamente alla costruzione del futuro delle proprie comunità.

«La fase congressuale comunale, che interesserà 33 circoli della provincia di Catanzaro, molti dei quali accorpano più comuni – dichiara la coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro – è un momento importantissimo per la vita del partito.



È una straordinaria opportunità per gli iscritti di essere protagonisti non solo nell’elezione dei presidenti di circolo e dei coordinamenti cittadini, ma anche nel disegnare le linee programmatiche locali. Fratelli d’Italia continua a dimostrarsi un partito aperto al dialogo e al confronto, in cui la partecipazione democratica è uno strumento essenziale per la crescita della nostra comunità politica, per consolidare il legame con i cittadini e gli amministratori e costruire una classe dirigente matura e competente, sempre più capace di contribuire con idee, proposte ed energie positive alla crescita del territorio.



Gli ottimi risultati ottenuti dal Governo Nazionale, guidato dal presidente Giorgia Meloni, e la costante crescita dei consensi in tutta la Nazione costituiscono una ulteriore responsabilità in questo percorso.



L’obiettivo principale di questa fase congressuale è rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia su tutto il territorio della provincia di Catanzaro, stimolando la nascita di nuovi circoli anche nelle comunità più piccole e favorendo il radicamento del partito».





Il primo ciclo di congressi comunali parte oggi da Lamezia Terme e Cropani, e interesserà nei prossimi giorni anche i circoli di Montauro (19 gennaio); Montepaone (22 gennaio); Isca sullo Ionio, Santa Caterina dello Jonio, Borgia, Chiaravalle Centrale (25 gennaio); San Pietro a Maida, Squillace (26 gennaio); Gasperina (27 gennaio); San Mango d’Aquino, Stalettì (1 febbraio); Zagarise (2 febbraio); Davoli (4 febbraio); Soverato (7 febbraio); fino al 9 febbraio quando si terrà il congresso cittadino a Catanzaro.