Fratelli d’Italia e Murone ai ferri corti: Wanda Ferro parla di fiducia compromessa a Lamezia Terme

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Cresce la tensione politica nella maggioranza comunale: FdI chiede un cambio di passo al sindaco

Si acuisce il confronto politico all'interno della maggioranza che guida il Comune di Lamezia Terme. La coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, ha dichiarato pubblicamente che il rapporto di fiducia tra il partito e il sindaco Mario Murone risulta ormai fortemente compromesso.

L'affermazione è arrivata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato numerosi esponenti del partito, tra cui il senatore Fausto Orsomarso, assessori e consiglieri regionali, oltre ai dirigenti locali di Fratelli d'Italia.

Wanda Ferro: “Il sindaco cambi passo”

Nel suo intervento, Wanda Ferro ha sottolineato come le difficoltà nei rapporti con il primo cittadino non siano legate esclusivamente alle recenti scelte amministrative, ma rappresentino il risultato di un percorso politico complesso sviluppatosi nel corso dei mesi.

Secondo la parlamentare, il problema principale riguarda il progressivo deterioramento del dialogo politico e il venir meno di quel rapporto fiduciario che costituisce la base di ogni coalizione di governo.

«Il rapporto di fiducia con il sindaco è molto compromesso. Ora serve un cambio di passo», ha ribadito Ferro, evidenziando come la questione riguardi soprattutto il rispetto degli accordi politici, la trasparenza nei rapporti tra alleati e la valorizzazione del ruolo assegnato dagli elettori alle diverse forze della coalizione.

Nessun ultimatum ai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia

La coordinatrice regionale ha inoltre voluto chiarire la posizione del partito rispetto ai consiglieri comunali eletti nelle liste di Fratelli d'Italia.

Ferro ha smentito l'ipotesi di un disimpegno immediato o di una sorta di "ritiro delle truppe" dall'amministrazione comunale, spiegando che i consiglieri restano liberi di compiere le proprie valutazioni politiche in virtù del mandato ricevuto dagli elettori.

Un passaggio importante che conferma come, almeno per il momento, il partito non abbia imposto indicazioni vincolanti agli esponenti presenti in Consiglio comunale.

La questione non riguarda soltanto la nomina di un assessore

Uno degli aspetti più significativi evidenziati durante la conferenza stampa riguarda le motivazioni alla base dello scontro politico.

Secondo Wanda Ferro, la tensione non sarebbe nata dalla mancata nomina di un assessore espressione di Fratelli d'Italia. Quell'episodio rappresenterebbe piuttosto il punto finale di una serie di criticità accumulate nel tempo.

La dirigente del partito ha parlato di difficoltà crescenti nei rapporti politici, di una gestione delle relazioni sempre più complicata e della progressiva perdita di fiducia tra le parti.

Per Fratelli d'Italia, infatti, la capacità di rispettare gli impegni e mantenere un confronto chiaro e trasparente rappresenta una condizione indispensabile per garantire la stabilità di una coalizione.

Lamezia Terme al centro del confronto politico

Nel suo intervento, Wanda Ferro ha ricordato l'importanza strategica di Lamezia Terme nel panorama calabrese.

La città, infatti, rappresenta uno dei principali centri della regione e riveste un ruolo fondamentale sotto il profilo economico, infrastrutturale e amministrativo. Proprio per questo motivo, secondo la parlamentare, è necessario che l'azione di governo cittadina possa contare su rapporti politici solidi e improntati alla collaborazione.

FdI: “Abbiamo privilegiato il dialogo per il bene della città”

Nonostante le tensioni emerse pubblicamente, Fratelli d'Italia sostiene di aver tentato fino all'ultimo di mantenere aperto il confronto interno.

Ferro ha spiegato che il partito ha scelto per lungo tempo la strada del dialogo e della ricerca di soluzioni condivise, evitando di alimentare lo scontro pubblico per non compromettere la stabilità amministrativa.

Secondo la coordinatrice regionale, l'obiettivo prioritario è sempre stato quello di tutelare gli interessi della città e garantire continuità all'azione amministrativa.

Quali scenari si aprono per la maggioranza?

Le dichiarazioni di Wanda Ferro aprono ora una nuova fase politica per la maggioranza che governa Lamezia Terme.

Resta da capire quali saranno le prossime mosse del sindaco Mario Murone e se sarà possibile ricostruire un rapporto di collaborazione con Fratelli d'Italia oppure se le distanze emerse nelle ultime settimane porteranno a ulteriori sviluppi politici.

La situazione resta dunque in evoluzione e potrebbe avere conseguenze significative sugli equilibri dell'amministrazione comunale nei prossimi mesi.