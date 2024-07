Frosinone Calcio: dichiarazioni del Presidente Maurizio Stirpe (Video)

Progetti futuri e determinazione: stirpe rilancia il Frosinone calcio dopo la retrocessione

FROSINONE – Si è tenuta oggi, presso la sala conferenze del ‘Benito Stirpe-Psc Arena’, la conferenza stampa del presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe. L'evento rappresenta un appuntamento cruciale per il club giallazzurro, fungendo da bilancio della stagione passata e introduzione alle strategie future.

Stirpe ha iniziato la conferenza con un sorriso e una battuta: “La cosa singolare di questa conferenza stampa è che c’è più gente oggi per la ripartenza da una retrocessione che non quando siamo partiti dalla promozione lo scorso anno. È un aspetto che mi incuriosisce”.

Piccoli limiti e dettagli hanno impedito un’impresa

Stirpe ha sottolineato come piccoli dettagli e limiti abbiano impedito al Frosinone di raggiungere risultati ancora più grandi nella scorsa stagione. “Lo scorso anno abbiamo posto in essere un lavoro importante per una neopromossa che si chiama Frosinone”, ha detto, “solo per una questione di piccoli dettagli e piccoli limiti non abbiamo fatto sì che quello che è stato un ottimo lavoro... non sia stato coronato per quello che secondo me la squadra per larghi tratti della stagione ha meritato.”

Il primo segnale alla squadra: a Frosinone si resta convinti

Il presidente ha spiegato che il giorno successivo alla retrocessione ha ringraziato i giocatori, esprimendo l'importanza di restare solo se convinti. “A Frosinone deve rimanere chi si sente nella condizione di continuare ad avere un rapporto di collaborazione con la Società”, ha detto Stirpe. Ha inoltre sottolineato l'importanza della coesione, della pazienza e della fiducia nell'ambiente per affrontare la prossima stagione con lo spirito giusto.

Gettate le basi per rafforzare la solidità societaria

Stirpe ha evidenziato come la conferenza sia stata pianificata subito dopo la sconfitta per dare il tempo necessario a metabolizzare l'accaduto. Ha sottolineato che il club non ha necessità di vendere giocatori e che la squadra sarà competitiva. “Il Frosinone non calerà la qualità, né a livello societario né a livello di calciatori”, ha affermato.

Una retrocessione non è un fallimento

Per Stirpe, la retrocessione non rappresenta un fallimento. Ha ribadito che l'equilibrio economico-finanziario è fondamentale e che il bilancio sarà chiuso in utile. Ha espresso preoccupazioni per il futuro della Serie B e per le risorse disponibili, sottolineando l'importanza della sostenibilità e della valorizzazione del brand Frosinone.

Novità nella governance

Stirpe ha annunciato cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione del club, con l'ingresso di Piero Doronzo e la conferma di Guido Angelozzi e Rosario Zoino in ruoli chiave. Ha anche spiegato che se il Frosinone si fosse salvato, avrebbe lasciato la presidenza, per favorire una discontinuità nella gestione.

Riflessioni sull’organigramma e ricche news nel settore giovanile

Stirpe ha parlato delle nuove iniziative per il settore giovanile, incluso un accordo con Alessandro Danieli per gestire l'Accademia Giallazzurri a Roma. Ha descritto come il progetto preveda una suddivisione tra le attività dell'accademia e quelle del Frosinone Calcio, con nuove infrastrutture in programma a Ferentino e Morolo.

Ritiro a Fiuggi, test con la Lazio, campagna abbonamenti

Il ritiro del Frosinone si terrà a Fiuggi dal 7 luglio al 2 agosto, con un'amichevole contro la Lazio prevista per il 3 agosto. Stirpe ha anche anticipato dettagli sulla prossima campagna abbonamenti, che sarà ispirata alla coreografia della Curva Nord nella partita con l’Udinese.

Cambiamenti TIS e infrastrutture

Infine, Stirpe ha parlato dei piani per le infrastrutture, con investimenti significativi previsti per migliorare gli impianti del club. Ha menzionato specifici progetti a Ferentino e Morolo, e ha annunciato la riapertura del ristorante ‘Back Stage’ con un nuovo programma.

In conclusione, la conferenza stampa del presidente Stirpe ha delineato un futuro pieno di sfide ma anche di nuove opportunità per il Frosinone Calcio, con un forte impegno per la solidità economica e la crescita continua del club.

Di seguito il video integrale del Presidente Maurizio Stirpe